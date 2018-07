Vitória Gabrielly teria sido morta por engano por dívida de R$ 7 mil

A Polícia Civil já sabe quem foi o mandante do assassinato da menina Vitória Gabrielly, de 12 anos, em Araçariguama, no interior paulista. Ela teria sido morta por engano por uma dívida de R$ 7 mil, de acordo com a TV Tem. O inquérito deve ser apresentado ao Ministério Público nesta sexta-feira (6).

Uma testemunha que tem uma irmã com as mesmas características de Vitória contou à polícia que vinha recebendo ameaças de morte de um traficante por uma dívida de R$ 7 mil. A hipótese é que a menina tenha sido raptada e morta no lugar da irmã desta testemunha.

Vitória Gabrielly foi encontrada morta oito dias depois de desaparecer ao sair de casa para andar de patins.

Até o momento três pessoas estão presas acusadas de participação no assassinato da menina: o servente de pedreiro Júlio César Lima Ergesse, e o casal Bruno Marcel de Oliveira e Mayara Borges de Abrantes