Aulas falsas: mais uma autoescola da região é flagrada e suspensa pelo Detran

Após um caso no fim do mês passado em Osasco, a fiscalização do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran.SP) flagrou, na quarta-feira, 4, uma autoescola de Itapevi dando aulas falsas.

Os agentes do Detran.SP verificaram que, apesar de estar registrada no sistema e-CNH, duas aulas práticas de direção veicular previstas para o horário não estavam ocorrendo.

Os instrutores e alunos não foram localizados pelos fiscais e os veículos, que deveriam estar sendo usados nas aulas, eram utilizados no momento para outras finalidades.

A autoescola terá suas atividades suspensas preventivamente por 30 dias e responderá a um processo administrativo junto ao Detran.SP, que poderá resultar no seu descredenciamento. A empresa terá direito a apresentar defesa antes da conclusão do processo.

Denunciais de irregularidades como essa podem ser encaminhadas à Ouvidoria do Detran.SP, por meio do portal www.detran.sp.gov.br. O Detran diz que é garantido sigilo absoluto ao denunciante.