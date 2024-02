Homem enfurecido destrói carro com as mãos durante briga de trânsito em Barueri

Homem enfurecido destrói carro com as mãos durante briga de trânsito em...

Um homem foi flagrado agredindo um motorista e destruindo o carro deste com as mãos, durante uma briga de trânsito que aconteceu no domingo (25), no Jardim Júlio, em Barueri. O caso foi exibido no “Balanço Geral”, da Record TV.

A confusão começou por volta das 17h, quando o veículo modelo Honda Fit encostou no carro de cor prata, na Estrada São Fernando. Em seguida, o condutor do veículo prata fechou o outro motorista, que desceu para falar com o outro e foi agredido.

O motorista do Honda preto relatou o ocorrido à reportagem: “Ele falou assim ‘eu sou polícia’, como eu o vi naquela situação, falei que era polícia também. Aí ele falou ‘vou te matar’. Ele desceu [do carro dele], estava urinado na bermuda, começou a me chutar, me deu um murro e eu devolvi o murro nele”.

Enfurecido, o agressor também começou a danificar o veículo preto com as mãos. Ele entortou a porta do passageiro, arrancou um para-choque e destruiu o capô do carro. Câmeras de monitoramento de comércios do entorno e populares registraram a confusão. “A mulher dele foi até o carro, pegou a pistola, a municiou e veio com a arma apontada para mim, falou pra mim ‘ficar pianinho’ enquanto ele me batia”, continuou.

Segundo a reportagem, a polícia foi acionada e quando chegou ao local, o motorista do carro prata e a mulher que estava com ele já tinham ido embora. Ele foi identificado e seria um guarda civil de Cotia, de acordo com a polícia. O caso foi registrado no 1º DP de Barueri como ameaça, injúria e danos.

O caso também é apurado pela Corregedoria da Guarda Civil e a arma do agente envolvido na discussão foi recolhida, informou a Secretaria de Segurança de Cotia ao portal “Cotia e Cia”. Ainda segundo a corporação, ele foi afastado das atividades operacionais até a conclusão do caso na Corregedoria.