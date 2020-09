Homem mata a ex-mulher e tenta se suicidar 15 dias após a separação em Jandira

Marlize Rios da Silva Souza, de 36 anos, foi morta a facadas pelo ex-marido, Agnaldo de Souza, 50, em Jandira. O crime aconteceu porque o homem não aceitava a separação, que aconteceu cerca de 15 dias antes. A mulher foi morta na casa onde morava com os dois filhos, de 3 e 15 anos.

Marlize e Agnaldo foram casados por 20 anos, mas há cerca de 15 dias ela decidiu pôr um fim na relação. Parentes dela relatam que a mulher era frequentemente agredida e ameaçada pelo marido.

Ele não aceitava o término. Até que entrou na casa da família, em Jandira, e atacou a ex-mulher com vários golpes de faca no quarto da residência.

Depois de matá-la, o assassino tentou se suicidar. Agnaldo se feriu com a mesma faca usada para matar Marlize e se jogou da laje de casa em um barranco, a uma altura de cerca de 30 metros. Toda a tragédia aconteceu na frente do filho adolescente do casal, que está em estado de choque.

Marlize chegou a ser socorrida, mas não resistiu às facadas. Agnaldo foi resgatado e está internado sob escolta policial. Se sobreviver, ele vai responder por feminicídio. (Com informações do “Balanço Geral”)