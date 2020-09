Com apoio de Major Olímpio, Dr. Lindoso oficializa candidatura a prefeito de Osasco

Em convenção com a presença do senador Major Olímpio (PSL-SP), o vereador Elissandro Lindoso, o Dr. Lindoso (Republicanos), oficializou, neste sábado (12), sua candidatura a prefeito de Osasco nas eleições municipais de novembro.

O evento, realizado na sede do Republicanos em Osasco, contou com a presença de mais de 500 pessoas. A organização do ato diz que foram adotadas medidas de combate à disseminação da covid-19, como medição de temperatura , disponibilização de álcool gel e máscaras.

Major Olímpio avaliou que a votação expressiva que obteve em Osasco nas eleições de 2018 vai refletir em votos para Dr. Lindoso. “Obrigado, Osasco. Aqui, eu obtive 30% dos votos que me elegeram com a maior votação para o Senado. Vocês, osasquenses, me deram mais votos do que ao atual prefeito, que vai perder para o Lindoso”, declarou o senador.

Vice

A chapa encabeçada por Dr. Lindoso tem cinco nomes são especulados para ficar com a vaga de candidato a vice-prefeito: Cel Lucena (PSC), Dr. Gaspar (DC), Francisco Mota (PMN), José Rafael (PMB) e um do PSL ainda não definido.

Além de simpatizantes, vereadores e presidentes de partidos, prestigiaram a convenção do Republicanos em Osasco o deputado federal Vinícius Carvalho (Republicanos) e deputado estadual Gilmaci Santos (Republicanos), entre outras autoridades.

Além da candidatura de Lindoso a prefeito, o Republicanos tem 32 candidatos a vereador em Osasco nas eleições de novembro.