Homem mata companheira e enterra no quintal de casa, em Cotia

Um homem, preso na Bahia em novembro, foi conduzido sob escolta até Setor de Homicídios da Delegacia Seccional de Polícia de Taboão da Serra (Demacro) nesta semana após a Polícia descobrir que ele matou a companheira.

As investigações começaram em 6 de outubro, data do desaparecimento da mulher.

A Polícia Civil descobrou que a vítima mantinha relacionamento amoroso com o autor e que, no dia do desaparecimento estiveram juntos, sendo que depois, ela não foi mais vista.

O homem, que havia fugido para a Bahia, foi localizado e preso em 11 de novembro naquele estado, e agora foi trazido para São Paulo para cumprir prisão temporária.

O autor confessou o feminicídio e disse que havia enterrado o cadáver de sua companheira no quintal de sua casa, em Cotia. Ele responderá pelos crimes de feminicídio e ocultação de cadáver.