Novo pronto-socorro do Helena Maria, em Osasco, será inaugurado neste final de semana

Novo pronto-socorro do Helena Maria, em Osasco, será inaugurado neste final de...

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), anunciou que as novas instalações do Pronto-Socorro Osmar Mesquita, no Jardim Helena Maria (zona Norte), serão entregues neste final de semana.

O prédio passou por obras de readequação de salas, das redes elétrica e hidráulica, pintura interna e externa, e foram criados novos espaços, como uma sala de central de vagas e uma de acolhimento pediátrico.

O PS Osmar Mesquita ficou fechado para reforma por dois anos. Antes do fechamento, o espaço foi utilizado como central de atendimento para os casos de covid-19. Além da clínica geral, a unidade seguirá atendendo os serviços de urgência e emergência (adulto e infantil).

Segundo Lins, “serão 200 novos profissionais da saúde, novos equipamentos, todos os espaços com ar condicionado e monitorado 24h”.