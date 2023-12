Prazo de inscrição do Vestibular da Fatec foi prorrogado

As inscrições para o processo seletivo das Faculdades de Tecnologia (Fatec) do Estado de São Paulo foram prorrogadas até a próxima segunda-feira (18) e devem ser feitas, exclusivamente, pelo site www.vestibularfatec.com.br. No último dia, o prazo encerra-se às 15h. A prova será aplicada no dia 7 de janeiro de 2024.

Na região, as cidades de Osasco, Barueri, Carapicuíba, Cotia e Santana de Parnaíba vão disponibilizar cerca de 1300 vagas em diversos cursos.

Veja aqui os cursos e vagas oferecidas.