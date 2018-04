Homem mata esposa a facadas e confessa o crime em Osasco

No último domingo, 1º de abril, um homem matou a esposa com golpes de faca, no bairro do Helena Maria, em Osasco. O suspeito foi preso enquanto assistia televisão e confessou o crime aos policiais.

Publicidade

Segundo informações da TV Record, o casal estava jantando quando começaram a discutir. O motivo da briga é que a vítima, Rosimiriam da Silva, confessou que estava em uma relação extraconjugal. Em seguida, o homem a esfaqueou até a morte.

Cerca de duas horas depois, o homem mandou mensagem para a filha da vítima, que mora no interior de São Paulo, contando o que tinha acontecido. A filha de Rosimiriam acionou a polícia até o endereço da mãe. Quando a polícia chegou ao local, o suspeito estava na sala assistindo televisão. Ele confessou o crime e se entregou.

O homem já havia sido preso por não pagar pensão alimentícia uma vez, além de queixas contra ele por agressão. A ocorrência foi registrada no 10º distrito policial de Osasco.