Maior equipamento municipal de saúde pública de Carapicuíba é inaugurado

No dia 24 de março, o prefeito de Carapicuíba, Marcos Neves (PV), inaugurou o maior equipamento municipal de saúde pública da cidade, a Policlínica dona Maria de Oliveira Leite.

O equipamento leva o nome de uma personalidade local, dona Maria de Oliveira Leite. A família da homenageada, presente ao evento, recebeu das mãos do prefeito Marcos Neves uma réplica da placa que nomeia a policlínica.

Durante o evento, o prefeito entregou também a frota de nove veículos e uma ambulância, reafirmando o compromisso com o atendimento em a saúde.

“Foi preciso mais de um ano para resolver os problemas de uma obra abandonada, que quase fez com que o município perdesse esse importante espaço de saúde. Mas com muito trabalho conseguimos avançar”, comentou o prefeito.

Maior equipamento municipal de saúde pública de Carapicuíba

Localizado no Parque Santa Tereza, o prédio de 1.379 metros quadrados, abriga 17 especialidades médicas, salas de exames e procedimentos. Além disso, possui capacidade para mais de 6.000 atendimentos ao mês.

Informatizada e com ambiente climatizado, a Policlínica Carapicuíba terá diversas especialidades médicas como cardiologista, dermatologista, endocrinologista, gastroenterologista (adulto e infantil), geriatra, oftalmologista, ortopedista, otorrinolaringologista e neurologista (adulto e infantil), entre outras.

A nova unidade tem espaço especializado para atendimento de saúde da mulher, eletrocardiograma (com emissão de laudo em minutos), monitoramento pelo Sistema Holter 24h, teste ergométrico, raio-X digital (com laudo), exame oftalmológico, pequenas cirurgias, além de mais de 30 tipos de ultrassonografias, coleta de exames e análises clínicas, entre outros.

Outra novidade é o auditório para treinamento e capacitação da equipe. O objetivo é implantar o atendimento humanizado. A policlínica conta ainda com o programa de Ouvidoria para sugestões dos usuários.

“A população merece ser atendida com dignidade. É preciso um local adequado para atender pacientes idosos, gestantes, crianças. Continuamos colocando a casa em ordem e a saúde é prioridade. A população merece um local moderno, com conforto e todas as condições de atendimento médico”, finaliza Marcos Neves.

A inauguração teve encerramento com uma festa gospel, reunindo mais de três mil pessoas para as apresentações da Aline Barros, Marcelo Aguiar e Soraya Moraes.