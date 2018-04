Barueri distribui ovos de Páscoa para alunos da rede de ensino

65 mil alunos dos maternais, educação infantil, ensino fundamental e do EJA (Educação de Jovens e Adultos), matriculados na rede de ensino de Barueri, receberam ovos de chocolate de 270 gramas. E os alunos com intolerância a lactose e diabéticos receberam ovos especiais para estas condições. A distribuição aconteceu na quarta-feira, 28 de março e contou com a presença do Coelhinho da Páscoa.

Publicidade

Além da distribuição dos ovos, as crianças dos maternais e Educação Infantil também participaram de brincadeiras com personagens vestidos de Coelho da Páscoa, teatro e shows musicais sobre o tema.

Na Emei João Batista Pasinato, por exemplo, os alunos fizeram trabalhos de pintura e colagem sobre a data e realizaram exposições e apresentações musicais. As professoras fizeram as pegadas do coelho por toda a escola e as crianças estavam todas pintadas de coelhinho.