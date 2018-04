Homem morto na frente da família em Osasco pode ter sido vítima de execução

As investigações pelo assassinato de um homem na frente da família na casa dele, no Km 18, podem ter uma reviravolta. A suspeita inicial era de que Gilmar Veiga da Silva, de 47 anos, teria sido morto ao reagir a um assalto e o caso foi registrado como latrocínio. No entanto, como nada foi roubado e com informações recebidas, a polícia passou a suspeitar também de que ele pode ter sido vítima de uma execução por vingança.

Policiais obtiveram informações de que Gilmar vinha tendo desavenças com algumas pessoas por desacordos comerciais, de acordo com a Band. Ele trabalhava como comerciante e, no momento do crime, estava em busca de uma nova ocupação, como motorista de um aplicativo de transporte.

A viúva de Gilmar deu entrevista à TV Globo descrevendo os últimos momentos do marido, rendido por três criminosos quando saía de sua residência, no Km 18. “Acordei com meu esposo abrindo a porta e falando: ‘Lu, assalto de novo’”, contou Lucimari Ferreira Veiga.

O caso foi registrado no 1º DP de Osasco como tentativa de roubo e latrocínio. Agora, a suspeita de execução por vingança também é investigada pelos policiais.