Homem morto na frente da família em assalto em Osasco já havia sido baleado em outro roubo

“Acordei com meu esposo abrindo a porta e falando: ‘Lu, assalto de novo’”, contou Lucimari Ferreira Veiga sobre os últimos minutos de vida do marido, Gilmar Veiga da Silva. Ele foi morto na manhã desta quarta-feira, 18, aos 47 anos, durante uma tentativa de assalto a sua casa, no Km 18, em Osasco.

Em entrevista à TV Globo, Lucimari conta que os criminosos demonstravam bastante nervosismo. “Os indivíduos entraram no meu quarto e falaram: ‘cala a boca’ e ‘não olha pra minha cara não’”.

Os assaltantes pediam dinheiro, mas Gilmar, que foi rendido pelos três criminosos enquanto abria a garagem para sair de casa em busca de trabalho como motorista de um aplicativo, dizia ter apenas R$ 40. “O cara questionava: ‘uma casa desse tamanho e você não tem dinheiro?’. Aí ele [Gilmar] falou: ‘infelizmente não tenho. Tenho R$ 40 pra te dar’”, contou Lucimari à Globo.

“Ele [Gilmar] reagiu. Falei pra ele: ‘fica quieto, não fala nada’. Aí ele foi pra cima do cara”, contou a viúva. Foi quando Gilmar, que já havia sido baleado há 13 anos em outro assalto, acabou levando um tiro no pescoço e não resistiu.

O caso foi registrado no 1º DP de Osasco como tentativa de roubo e latrocínio. Quem tiver pistas que possam levar à captura dos criminosos pode ligar no disque-denúncia, sem se identificar, no número 181.