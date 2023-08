Homem que caiu em armadilha de app de namoro é salvo pela Polícia em Osasco

Um homem caiu em uma armadilha de um aplicativo de encontros e foi salvo pela Polícia na madrugada deste sábado (26) em Osasco. Ele estava preso em um cativerio no Morro do Socó, zona norte da cidade, desde quinta-feira (24) à noite.

O homem, por volta dos 30 anos, profissional de educação física, foi atraído e acabou marcando um encontro por um app de namoro. Quando chegou ao local combinado, foi surpreendido por dois bandidos, que o agarraram e o levaram para o cativeiro.

No sábado, durante patrulha por Barueri, o carro da vítima foi avistado pelos policiais com dois indivíduos a bordo.

A Polícia iniciou uma perseguição e conseguiu pegar uma das pessoas do carro, um menor de idade.

O menor contou na delegacia que estava levando comida para os comparsas que mantinham o cativeiro e mostrou para os policiais onde era o lugar e lá prenderam mais um integrante do grupo, que mostrou onde estavam os outros sequestradores. Antes do desfecho e das prisões, os criminosos tentaram fugir com a vítima, mas não conseguiram e acabaram libertando-o. Ele foi encontrado próximo ao Rodoanel.

No total, três homens foram presos, além do adolescente que também foi apreendido.

O delegado Andreas Schiffmann, que está investigando o caso, afirmou para a reportagem do SPTV que “os caras não queriam só o carro, mas queriam levar ele para fazer coisas de banco. No começo, o homem tentou não ir junto e eles bateram nele muito. Teve dinheiro movimentado, mas ainda não sabemos quanto. Eles não pediram dinheiro para soltar ele.”

O homem foi levado para um hospital para atendimento.

A Secretaria de Segurança Pública emitiu nota afirmando que está direcionando recursos para combater esses casos em que pessoas são enganadas por bandidos na internet. Eles também tiveram reuniões com a polícia e os bancos sobre os golpes dos falsos encontros amorosos.

Segundo um levantamento feito pela Rede Globo, neste ano, já foram registrados cerca de 28 casos do tipo na região metropolitana.