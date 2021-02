Homem que estava desaparecido é encontrado dormindo embaixo de ponte em Osasco

Ademir José de Souza, mais conhecido como Deka, de 55 anos, morador do Padroeira, em Osasco, foi encontrado dormindo embaixo de uma ponte na avenida Maria Campos, região central da cidade, na noite desta terça-feira (2). Ele estava desaparecido há mais de um mês.

Ao Visão Oeste, Zilda, ex-mulher de Deka, afirmou que ele foi encontrado por pessoas que o reconheceram e disseram que os filhos procuravam por ele há mais de um mês. “Aí, ele mandou mensagem dizendo que estava vendendo bala no farol; que está limpo, sem drogas, e está dormindo embaixo da ponte Maria Campos”, explicou.

De acordo com Zilda, Deka está bem e em breve estará com a família. Ele estava desaparecido desde o dia 28 de dezembro, quando saiu da igreja que frequentava com o filho e não disse para onde ia.

