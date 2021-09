Homem que matou namorada a facadas em Cotia é preso na Bahia

Um homem de 43 anos foi preso em Serrinha, na Bahia, suspeito de matar a namorada, de 25 anos, a facadas em Cotia. O crime aconteceu no dia 7 de setembro, na frente do filho da vítima, e desde então, o assassino estava foragido.

Iamasaki Lima Amorim, mais conhecido como Bahia por ser natural desse estado, morava e trabalhava em Cotia, onde tinha uma barbearia. De acordo com o delegado de Serrinha, cidade que fica a 180 km de Salvador, Fábio Nobre de Melo, o homem fugiu para a terra natal por medo de sofrer represálias da família da vítima.

Amanda Cristina da Silva foi agredida e morta a facadas pelo namorado após uma discussão do casal, em uma praça, no Parque Mojolo, em Cotia. O crime aconteceu na frente do filho da vítima, que tem 6 anos, e correu para pedir ajuda.

As investigações apontam que o crime foi premeditado, segundo o delegado afirmou ao G1. “Tomamos conhecimento, que antes de pegar a faca, ele estava agredindo a namorada”, disse Fábio Nobre de Melo.

Segundo a família da vítima, Amanda e Iamasaki tiveram um relacionamento curto, mas conturbado e que ele era possessivo. Quando a jovem quis sair da relação, ele não teria aceitado o fim. “Quem mata uma mulher não pode ficar na rua. Ele veio da Bahia, mas a gente não sabe o que ele fez lá. A gente vê o cara sangue frio, mas não sabe o que ele fez por aí”, disse Adinaldo Silva, pai de Amanda, ao “Balanço Geral”, da Record TV.

Iamasaki teve a prisão temporária cumprida na sede da 15ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), na segunda-feira (13). A família da vítima teme que ele responda pelo crime em liberdade. “Como ele fugiu do flagrante, corremos o risco dele responder em liberdade. Isso não pode acontecer. Uma vida foi tirada, uma criança está sem mãe e traumatizada”, desabafou uma prima de Amanda, nas redes sociais.

