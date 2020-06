Homem que tentou matar a ex em Barueri e enviou mensagens rindo é preso em Alagoas

Um homem, de 31 anos, que tentou matar a ex-namorada em Barueri, foi preso em Campo Alegre, município de Alagoas, no sábado (20). Segundo a polícia, ele disse que voltaria para matar a família da jovem.

A tentativa de feminicídio aconteceu no dia 20 de fevereiro, quando a vítima, de 20 anos, estava dentro de um carro com dois amigos e a sobrinha de dois anos no Parque Imperial, em Barueri. O homem, identificado apenas como Maciel, estava foragido e chegou a enviar áudios para os amigos, rindo do ocorrido.

O casal havia se separado em novembro, quando a jovem registrou um boletim de ocorrência e conseguiu uma medida protetiva por ter sido agredida pelo homem. À polícia, a vítima contou que ele não aceitou o fim do relacionamento e ligava constantemente para ameaçá-la.

Segundo o chefe de operações da Delegacia de Campo Grande, José Mariano Sobrinho, Maciel tinha certeza de que tinha conseguido tirar a vida da ex-namorada e que voltaria para matar a família da jovem.

“Ele morou na cidade [Campo Alegre]. Ele tentou matar essa ex-mulher cinco vezes. Deu cinco tiros nela, deixou o povo apavorado. Um terror. Ele disse que ia voltar e ia matar a família dela, a mãe, porque ele tinha certeza que ela tinha sido morta”, disse o delegado José Mariano, ao G1.

Em Campo Alegre, o homem foi preso pela Guarda Civil Municipal quando saía de casa acompanhado da namorada em uma motocicleta. Segundo a polícia, não houve resistência.