Homem viraliza com bilhete aos clientes ao se demitir do McDonald’s: “odeio esse trabalho”

O gerente de um restaurante do McDonald’s se demitiu no meio do expediente e revelou o motivo em um bilhete deixado aos clientes. Quem passou no Drive Thru para fazer um pedido se deparou com o recado inusitado. “Estamos fechados porque estou me demitindo e odeio esse trabalho”, escreveu.

O caso aconteceu em Lousville, nos Estados Unidos, e viralizou na internet. Surpreso com o acontecido, um cliente tirou foto e a compartilhou no Twitter. “Falei com o pessoal deste McDonald’s hoje. Acontece que a placa foi colocada lá por um gerente do turno noturno que de repente saiu e deixou o trabalho durante a noite”, escreveu na publicação.

Com mais de 200 mil curtidas, a demissão inusitada deu o que falar entre os internautas. Teve quem ficasse indignado e quem dissesse que o rapaz é uma verdadeira “lenda”. O bilhete despertou ainda alguns gatilhos em outros. “Vou colocar esta placa na porta da frente do meu escritório amanhã de manhã”, brincou um internauta.

