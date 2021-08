Homenagem a Osasco? Fátima Bernardes se veste de cachorro-quente no “Encontro”; vídeo

A apresentadora Fátima Bernardes abriu seu programa, “Encontro”, nesta quarta-feira (11), vestida de cachorro-quente e agitou a internet.

publicidade

Não, não foi uma homenagem a Osasco, considerada a capital do lanche. A ação era uma referência a Siney Magal, que usou a fantasia e foi eliminado no novo programa musical da Globo, “The Masked Singer”, que estreou na noite desta terça (10).

publicidade

Fátima afirmou que a roupa era pesada para dançar. Sidney afirmou que sofreu com a fantasia do lanche que é marca registrada de Osasco. “Era difícil, fazer coreografia com aquela roupa”, afirmou.

O cantor também revelou o motivo de topar o desafio de se apresentar vestido de cachorro-quente no “The Masked Singer”: “Pensei que era interessante, mas, agora o que eu vou vestir? Um ‘dogão’. Imediatamente veio a Madalena na minha cabeça, eu de cachorro-quente na televisão, minha neta me vendo, ‘vovô’, era uma brincadeira gostosa, o povo está precisando se divertir, então eu disse: vou”, afirmou Sidney Magal.

publicidade

SUPERSHOPPING// Escola de Magia e Bruxaria, inspirada no universo de Harry Potter, está de volta a Osasco

morar no brasil é ligar a tv de manhã cedo e ver a apresentadora fatima bernardes vestida de cachorro quente pic.twitter.com/jv4vLTB2G5 — vitu (@stanaribei) August 11, 2021