Escola de Magia e Bruxaria, inspirada no universo de Harry Potter, volta ao SuperShopping Osasco

Inspirada no universo mágico de Harry Potter, a Escola de Magia e Bruxaria do Brasil (EMB) está de volta ao SuperShopping Osasco. A atração traz oficinas gratuitas, jogos, espaços instagramáveis e uma loja com artigos que prometem encantar os olhos dos fãs.

“A primeira edição foi um sucesso e estamos felizes em abrir as nossas portas novamente para esse evento. São atividades para todos os públicos e que fazem crianças, jovens e adultos sentirem-se em um mundo repleto de encantos e mistérios”, convida Jéssica Zanela, gerente de Marketing do SuperShopping Osasco.

Preparem suas varinhas: para entrar no clima, os professores da Escola de Magia e Bruxaria marcam presença e dão aulas de feitiços, botânica, poções, adivinhações e muito mais. Se a ideia é colocar a mão na massa, as oficinas de varinha, vidro de poção e flâmula são as dicas perfeitas para uma experiência única.

Além disso, encontros especiais com alunos e educadores do Instituto Flamel completam a programação. Para participar, é necessário realizar um rápido cadastro no site do SuperShopping Osasco e doar um quilo de alimento não perecível, destinado às instituições locais da região.

O espaço ganha ainda mais vida e cores com os cenários instagramáveis, localizados no Piso 2, e que se tornam ideais para as fotos. Quem quer levar para casa itens inspirados nesse mundo, aproveita todos os artigos da loja disponível no local, como canecas, varinhas, fantasias, almofadas, guloseimas e a famosa cerveja caramelizada.

A Escola de Magia e Bruxaria do Brasil segue no shopping center até o dia 22, de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 11h às 21h. O uso de máscaras é obrigatório, além de disponibilização de álcool em gel em diferentes pontos, medição de temperatura e controle na entrada.

Escola de Magia e Bruxaria do Brasil no SuperShopping Osasco / Programação

Datas: até o dia 22 de agosto / Gratuito, sujeito à lotação / Cadastro e mais informações neste site

Exposição aberta: Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 11h às 21h

Oficina de Vidro de Poção / Datas: 11, 18 e 20

Aula de Transmutação / Data: 12 de agosto

Oficina de baba de Trasgo / Datas: 12 e 17 de agosto

Aula de Defesa Antitrevas / Data: 13 de agosto

Oficina de Imã de Vassoura / Data: 13 de agosto

Aula de Adivinhação / Data: 14 de agosto

Encontro com o Professor do Instituto Flamel – Rico Pavão / Data: 14 de agosto

Oficina de Varinha / Datas: 14, 16 e 22 de agosto

Aula de Botânica / Datas: 15 e 21 de agosto

Encontro com o aluno do Instituto Flamel – Romeu Vasco / Data: 15 de agosto

Oficina de Flâmula / Datas: 15 e 21 de agosto

Aula de Iniciação de Priores – Bores Forte / Datas: 17 e 22 de agosto

Aula de Poções Investigativas – Petúnia Feíssimo / Datas: 19 de agosto

Aula de Chaveiro de Caldeirão / Data: 19 de agosto

Aula de Trato das Criaturas Mágicas / Data: 20 de agosto

Encontro com o aluno do Instituto Flamel – Abel Calças / Datas: 21 de agosto

Cadastro e mais informações neste site