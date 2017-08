Homens são flagrados no calçadão de Osasco capturando pombos para vender a buffets

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Osasco flagrou dois homens capturando pombos para vender a buffets, na manhã deste sábado, 12, no calçadão da rua Antonio Agu, Centro da cidade.

De acordo com a GCM, eles utilizavam a carne dos pombos no preparo de alimentos que vendiam a buffets. Foi encontrado com eles uma gaiola com 20 pombos.

Um dos homens flagrados já responde processo por tráfico de animais silvestres. O caso foi registrado na Delegacia Seccional de Osasco. (Com informações do R7)