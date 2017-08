Suspeita de captura de pombos em Osasco para fazer coxinha já circulava nas redes sociais

Chocou os internautas neste fim de semana a notícia de que uma dupla havia sido flagrada pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Osasco capturando pombos no calçadão da rua Antonio Agu para supostamente preparar alimentos que seriam vendidos a buffets. Mas a suspeita já vinha circulando nas redes sociais.

No fim do mês passado, um internauta postou em um grupo de Presidente Altino que havia visto dois homens capturando pombos na Praça Laurindo de Camargo, no bairro. “Existem algumas pessoas que estão caçando esses pombos aqui no nosso bairro para serem vendidos para fins alimentícios”, relatou.

“Vi dois homens caçando essas aves na Praça Laurindo de Camargo e quando as pessoas acabaram indagando os mesmos para que fim seriam as aves, os mesmos fugiram e desapareceram. Porém, hoje de manhã novamente na mesma Praça um morador deu de cara com os mesmos homens e de novo com um carrinho de mão e uma grande gaiola feita de palha”, denunciou o internauta, no dia 28 de julho.

“É muito importante que fiquemos atentos, pois não sabemos para que fim essas aves estão sendo usadas, pois como os mesmos possuem carne branca, podem ser usados em coxinhas, empadinhas e vai se saber para o que mais…”, emendou.