Horóscopo do Dia (01/12) | Previsões para todos os signos hoje, terça-feira

Horóscopo do Dia para esta terça-feira (01/12). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Sua vida no que se refere ao amor, pode mudar de um momento para o outro. Não perca a esperança de que um futuro melhor seja possível, já que se apresentará uma condição ideal…

Dinheiro & Trabalho: Um mês que se inicia com uma previsão excelente no seu signo, no que diz respeito à sua área profissional. Você estaria prestes a ter as coisas muito melhores do seu lado, portanto, não tenha dúvidas que é…

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: No que se refere ao amor, deve-se notar que talvez você esteja muito exigente e olhando para pessoas que não correspondem ao que de fato procura para ser feliz. Dessa maneira…

Dinheiro & Trabalho: Um mês em que algumas portas se abrem no plano financeiro, em que terá a oportunidade de fazer com que o dinheiro se aproxime de uma maneira mais tranquila, tudo fará mais sentido no que diz respeito…

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Para que o amor volte a iluminar o seu caminho, comece olhando para o futuro. O passado já não tem mais nada para você. Abra-se para novas possibilidades, no amor, a previsão…

Dinheiro & Trabalho: Este é o momento certo para você iniciar uma caminhada rumo ao crescimento financeiro, apenas saiba aproveitar as oportunidades que surgirão este mês e procure fazer uma boa leitura delas. No…

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Procure ser muito mais atencioso e amoroso. Se você mudar sua vibração, tudo mudará o mais rápido possível. Ofereça o seu melhor para conquistar a pessoa de seu interesse. Siga os ditames…

Dinheiro & Trabalho: Este mês que entra agora se apresenta como um bom presságio para o seu signo, a fortuna certamente estará mais próxima no seu dia-a-dia. Por isso, aproveite essa energia para que tudo relacionado às…

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Sentimentos genuínos e intensos surgem ao conhecer alguém de uma maneira mais profunda. É um bom momento para o amor te levar em uma jornada de aventuras intensas, onde…

Dinheiro & Trabalho: No trabalho limpe seu caminho de disputas e de pessoas que apenas atrapalham o seu crescimento. Não os deixe interromper seu progresso, trabalhe como deve, sem se deixar levar pelas conversas sem…

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: A grande segurança que você tem em si mesmo fará a diferença no amor. Nada é mais cativante do que saber-se dono da situação, que se irradia com facilidade e que todos percebem…

Dinheiro & Trabalho: Seu conhecimento e dedicação no trabalho o tornarão digno de uma compensação interessante e com isso, sua vida profissional mudará substancialmente. O que você tem agora vindo de uma maneira muito…

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Não faça julgamentos apressados no amor, ainda é muito cedo para tirar conclusões, porque uma pessoa que se mostra muito independente se aproxima e fará você ficar na dúvida sobre…

Dinheiro & Trabalho: Você está prestes a desfrutar de uma grande mudança na sua vida financeira. Aos poucos começam a desaparecer de seu ambiente tudo aquilo que funciona como freio ou mau presságio para você, principalmente…

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: No amor, é inútil perder a paciência porque as coisas com essa pessoa não são da maneira como você gostaria que fossem. Com tal atitude, e ainda não mostrando seu interesse por…

Dinheiro & Trabalho: O sucesso financeiro virá agora depois de muitas incertezas, lutas e esforços. É apenas uma questão de tempo para que você tenha as condições ideias para recomeçar sua vida em tudo que está…

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Uma nova etapa pode começar no amor, uma oportunidade muito boa ainda está por vir, mas para não deixar essa pessoa sair do seu mundo, precisará ser mais espontâneo do que nunca…

Dinheiro & Trabalho: Há muito tempo que persegue um objetivo e agora é o momento ideal para dar o último empurrão e alcançá-lo. Muitos níveis de energia se movem com o dinheiro, mas dependendo da perspectiva com a qual…

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: A razão e a emoção encontrarão seu ponto de equilíbrio no amor já nos próximos dias, porque a pessoa que você sonha e que não sai de seus pensamentos vai se materializar, e ela terá…

Dinheiro & Trabalho: A sorte e a energia da fortuna estão do seu lado, principalmente quando você precisar passar por desafios inesperados, que serão lições e oportunidades para mudar tudo a seu favor, para largar o que impede seu…

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Tudo deve mudar de forma inesperada e intensa no amor. Uma nova pessoa entrará em sua vida, a intensa troca de emoções e sensações aos se encontrar com ela fará você acordar…

Dinheiro & Trabalho: Excelentes perspectivas financeiras se abrem neste último mês do ano para os nativos de seu signo. A partir de agora, você começará a canalizar melhor suas energias e a ter o melhor desempenho em…

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: É melhor deixar os dias passarem e esperar a oportunidade certa em vez de se apressar e se arrepender mais tarde. Pare de enxergar apenas o prazer e foque no amor como um todo, pois…