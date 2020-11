Com mansão em Alphaville à venda por crise financeira, pastor Valdemiro vive inferno astral, diz astrólogo

O pastor Valdemiro Santiago, líder da Igreja Mundial do Poder de Deus, enfrenta um ano difícil, em meio à crise financeira, conflitos familiares e polêmicas durante a pandemia de covid-19. O futuro do líder religioso pode ficar ainda mais complicado, é o que revelou o astrólogo Ricardo Muri ao colunista Leo Dias.

Recentemente, Valdemiro teve que colocar à venda a mansão avaliada em R$ 35 milhões onde mora, em Alphaville, área nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba, por R$ 22 milhões, um preço abaixo do valor de mercado.

A situação financeira também não é uma das melhores em suas igrejas, que viram as arrecadações despencarem drasticamente durante a pandemia. Além disso, caso não consiga manter o canal que, atualmente é ocupado pela programação da Igreja Mundial, também corre o risco de perdê-lo, segundo Leo Dias.

“Há uma tendência de as questões financeiras e as relacionadas à perda do canal se agravarem. Ele irá sentir um peso e uma cobrança muito grandes. Como se as coisas ficassem mais difíceis para ele neste momento. Astrologicamente, 2021 não será um bom ano para o apóstolo”, afirmou o astrólogo Ricardo Muri, ao colunista.

Entre os escândalos que envolvem o nome do líder religioso neste ano está o processo de separação de sua filha Raquel Valdemiro e Felipe Iannie Pires, que corre em segredo de Justiça. O colunista afirma que Raquel estaria sendo acusada pelo cunhado de trair Felipe com um assessor do pai que, por sua vez, é ex da irmã dela. Valdemiro teria levado um golpe de R$ 800 milhões do ex-genro.

O pastor responde ainda por uma ação aberta pelo Ministério Público Federal pela divulgação de vídeos nos quais ele sugeria aos fiéis o plantio de sementes de feijão que curaria a covid-19.

Mapa astral de Valdemiro

Ricardo Muri analisou o mapa astral de Valdemiro, nascido em novembro de 1963 (signo de Escorpião), com base em seus conhecimentos e no atual momento astrológico, quando Urano está na constelação de Touro.

“Urano é um planeta das rupturas, da desconstrução, e é o planeta dos grandes movimentos de separação e de perda. Há uma expansão de consciência maior. Então, o que não está bem firmado vai se perdendo”, declarou, ao colunista.

“Ao longo desses 12 meses, ele está com Urano na constelação de Touro, fazendo uma oposição ao seu Sol”, continuou. De acordo com o astrólogo, isso significa que “essas perdas irão continuar até março de 2021”. Além disso, as coisas podem se complicar ainda mais em março, quando Saturno fará uma oposição ao Sol do Valdemiro, segundo Muri.