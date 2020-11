“Pechincha”: pastor Valdemiro Santiago vende mansão em Alphaville de R$ 35 milhões por R$ 22 milhões

O pastor Valdemiro Santiago, líder da Igreja Mundial do Poder de Deus, vive uma crise financeira que o fez colocar à venda a mansão avaliada em R$ 35 milhões onde mora, em Alphaville, área nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba, por um preço abaixo do valor de mercado: R$ 22 milhões. A informação é do colunista Leo Dias.

publicidade

“O pastor vem passando por crise financeira devido à pandemia, com a diminuição da arrecadação pelas limitações de cultos presenciais”, declara Leo Dias, em sua coluna no portal Metrópoles.

Escândalo

O colunista afirma ainda que a filha de Valdemiro, a pastora Raquel Santiago, também vive um momento complicado: não está mais casada com Felipe Iannie Pires e o processo de separação corre em segredo de Justiça.

publicidade

Raquel estaria sendo acusada pelo cunhado de trair Felipe com um assessor do pai que, por sua vez, é ex da irmã dela, segundo Leo Dias.

publicidade

Leia também: