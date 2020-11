Confira a tradicional programação de Natal de Santana de Parnaíba, que começa dia 5

Os tradicionais presépio e decoração natalina de Santana de Parnaíba serão inaugurados pela Prefeitura no dia 5 de dezembro, sábado. A iluminação vai contar com mais de 70 mil microlâmpadas no Centro Histórico até o dia 06 de janeiro de 2020

No dia 5, as comemorações terão início a partir das 19h com a celebração da missa na Igreja Matriz, seguido da benção do presépio, que ficará instalado na Praça 14 de Novembro.

Logo após, as cerca de 70 mil lâmpadas serão acesas, 30 mil a mais que no ano passado, iluminando a praça e as principais ruas e pontos turísticos do Centro Histórico. E para fechar com chave de ouro, a tão esperada chegada do Papai Noel para fazer a alegria das crianças.

Neste ano, a Casa do Papai Noel será instalada no CEMIC, em frente a Igreja Matriz e será aberta para visitação no dia 12 de dezembro, às 20h. Também haverá cantatas de Natal e praça de alimentação, na Praça 14 de Novembro.

Atrações como a Árvore de Natal, boneco de neve, urso polar e o trenó com renas serão instalados na Estrada dos Romeiros, próximo ao Monumento aos Bandeirantes.

Por conta da pandemia de covid-19, totens de álcool gel serão instalados próximos ao presépio e em outros pontos, além de anúncios informando sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras e manter o distanciamento social de 1,5 m serão realizados para orientar a população e turistas.

A decoração natalina e o presépio ficarão disponíveis para visitação até o dia 06 de Janeiro de 2021.

PROGRAMAÇÃO DE NATAL DE SANTANA DE PARNAÍBA:

Presença do Papai Noel e Mamãe Noel –05,06,12,13,19 e 20/12 – 20h as 22h30

Praça 14 de novembro

05/12/20

Inauguração: 19h – Missa Inauguração do Presépio;

20h – Benção do presépio;

20h10 – Acendimento das luzes de natal do Centro Histórico;

20h30 – Chegada do Papai Noel.

Praça de Alimentação de terça a domingo, das 18h às 23h de 05/12/2020 á 06/01/2021.

06/12/2020 – Cantata de Natal: 21h00 – Coral

12/12/2020 – Cantata de Natal: 20h00 – Abertura Casa do Papai Noel – CEMIC // 21h00 – Coral

13/12/2020 – Cantata de Natal: 21h00 – Coral

19/12/2020 – Cantata de Natal: 21h00 – Coral

20/12/2020 – Cantata de Natal: 21h00 – Coral

06/01/2021 – Encerramento / 20h00 – Folia de Reis