Horóscopo do Dia 04/03: confira as previsões para o seu signo hoje, segunda-feira

Horóscopo do Dia 04/03: confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, segunda-feira.

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Para alcançar o objetivo pelo qual trabalha há um tempo, tenha confiança em si mesmo. Não se deixe levar pelas suas ansiedades. Agora um período de mudanças começa que o fará se sentir tranquilo, talvez consiga encontrar a felicidade completa. Amor: À primeira vista, tudo indica que talvez seja o protagonista de uma bela história que pode começar a ser escrita em grande…Continue lendo o signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Neste período, a sua vida se apresenta de uma maneira muito boa. Dessa forma, é necessário que aproveite para refletir sobre tudo o que foi conquistado. Carregue-se com confiança e novas energias para aproveitar melhor estes momentos. Amor: Provavelmente conseguirá muito mais no plano sentimental do que está acostumado. Ainda mais que é previsto um pequeno…Continue lendo o signo Áries

Horóscopo do Dia: TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Para realizar um sonho, atividade ou empreendimento, por mais arriscado que pareça neste momento, livre-se de alguns pensamentos preconcebidos. Desse modo e, usando bem a sua intuição e objetividade o sucesso será mais do que garantido. Amor: Por fim chegou o momento no qual perceberá que tudo é possível com essa pessoa. Assim, poderá dar um passo….Continue lendo o signo Touro

Horóscopo do Dia: GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Acredite mais em si mesmo para alcançar uma vida melhor em todos os níveis. Apenas dedique o esforço necessário e não permita que suas experiências passadas condicionem o seu presente e muito menos o futuro. Viva de maneira mais feliz e calma. Amor: Agora é hora de seguir seu coração, ele lhe dirá quais passos deverá dar a partir de hoje para conquistar alguém…Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Aprenda a valorizar os conselhos que as pessoas bem-intencionadas ao seu redor lhe dão. Por outro lado, não desista de seus objetivos apenas porque apresentam dificuldades e esforços.

Somente por meio deles você alcançará os valores mais elevados da vida. Amor: Desde que entenda que precisa jogar para fora o que vem guardando com relação a alguém, poderá obter bons…Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Aproveite este dia para recuperar o bom humor e para passar mais tempo com as coisas que mais gosta de fazer. Assim também, trabalhe para aumentar sua vitalidade e carisma. Tome a partir de hoje o caminho mais direto para alcançar seus objetivos. Amor: Possivelmente sentirá que alguns elementos estão entrando em sua vida sentimental de uma maneira extraordinária…Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Desde que não procure desculpas, a conquista de seus objetivos dependerá apenas de você. Seja objetivo e faça as mudanças necessárias para seu bem-estar. Encontre maneiras originais de resolver assuntos antigos e despertará o entusiasmo no seu interior. Amor: Está entrando em um período fantástico no campo sentimental. Desse modo, poderá se sentir muito feliz junto…Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo do Dia: LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Para viver a vida de maneira plena, estabeleça limites à mediocridade, faça de tudo para se libertar das condições que afetam o viver. Além disso, você precisa de um pouco de disciplina para realizar algo relacionado ao físico. É uma questão de força de vontade. Amor: Em relação à pessoa que está interessado, a Lua diz que é um bom ciclo para revelar seus sentimentos. Afinal…Continue lendo o signo Libra

Horóscopo do Dia: ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Atualmente é necessário que encontre um tempo para se dedicar à alguma atividade que lhe traga paz. Pode ser algo muito simples como cozinhar ou ouvir música, algo que o deixe relaxado. Isso contribuirá para o seu descanso espiritual e físico. Amor: Estão vindo bons tempos com as questões amorosas, especialmente se está solteiro. Portanto, não pense que ninguém…Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Livre-se das tensões diárias que alteram seu humor, gerando estresse e adote a arte de viver com determinação. Contudo, não deixe ninguém tirar o seu direito de ser quem você é e se receber alguma crítica, não se irrite. Veja-a com sabedoria. Amor: É hora de mudar de atitude e pensar de forma mais positiva em relação ao amor. Ainda mais se você está gostando de alguém…Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Você tem muito a explorar em si mesmo. Isso o fará ver que no seu interior reside uma força que o empurra para seguir em frente, é a sua enorme força da vontade. Portanto, assuma o controle de sua vida e não permita que nada mude seu bem-estar. Amor: Desde que perceba realmente o que está acontecendo entre essa pessoa e você, terá que dar outro passo. Estabeleça…Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo do dia: AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Lembre-se de que na vida existem muitos problemas e, para cada um, inúmeras soluções. Portanto, não se desespere se surgir um, mantenha seu equilíbrio emocional porque você encontrará rapidamente a mais adequada para essa situação. Amor: Quando se ama alguém sempre há tempo para corrigir e fazer o que se deve. Portanto, se está nessa situação, esqueça o…Continue lendo o signo Aquário