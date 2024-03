No mês da mulher, Roda Rico oferece ingressos promocionais ao público feminino

O Dia Internacional da Mulher é comemorado em 8 de março. Para celebrar a data, a Roda Rico, que é considerada a maior roda-gigante da América Latina e está localizada na zona Oeste de São Paulo, oferece ao longo deste mês combos promocionais de ingressos para todas as clientes e condições especiais para as usuárias da plataforma Rico.

São dois tipos de combinações: Combo 3 mulheres, vendido pelo valor de R$ 177 (R$ 59 por visitante), e Combo 5 mulheres, com preço de R$ 197,50 (R$ 39,50 por visitante).

As vendas da promoção serão feitas exclusivamente pela plataforma Sympla, não sendo possível adquirir diretamente na bilheteria do local e não é cumulativa com as demais promoções vigentes.

Além disso, todas as usuárias da plataforma Rico podem comprar ingresso individual com 50% de desconto, por R$ 39,50. Basta adquirir o ingresso no canal oficial de vendas on-line e apresentar o cartão ou conta no aplicativo da Rico no momento do embarque.

SERVIÇO

Roda Rico – Mês da Mulher

Funcionamento: Terça a sexta das 12h às 19h. Sábado, domingo e feriados 10h às 19h

Ingressos: Portal Sympla

Endereço: Av. Queiroz Filho, 1365 – Vila Hamburguesa – São Paulo