Horóscopo do Dia 04/12: confira as previsões para o seu signo hoje, segunda-feira

Horóscopo do Dia 04/12: confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, segunda-feira.

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Vai receber das estrelas uma energia boa para fazer tudo o que quiser, inclusive promover seus projetos. Por outro lado, não tome decisões com antecedência porque realmente não há necessidade para isso acontecer. No Amor: A estabilidade chegará ao seu campo sentimental. Ainda mais que neste ciclo de…Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Talvez hoje esteja muito animado e disposto a fazer várias coisas, inclusive aquelas que muitas vezes não quer nem olhar. Apenas não deve ficar impaciente, leve as coisas com mais calma e verá que tudo vai dando certo. No Amor: Vai ficar feliz com seu futuro sentimental e com tudo o que está acontecendo ao…Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo do dia: AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Pode ser que esteja com mais otimismo do que em outras ocasiões, disposto a arriscar mais do que o habitual. Do mesmo modo, talvez queira mergulhar em novas experiências. Será um dia ideal para sair da rotina. No Amor: Finalmente chegou a hora de colocar as cartas na mesa. Por mais que você esteja… Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Às vezes, é bom ouvir mais e ficar em silêncio o maior tempo possível e hoje pode ser um desses momentos. Portanto, relaxe mais e não participe de discussões inúteis que não levam a nada. Mantenha o foco em suas coisas. No Amor: Chegou a hora de estar ciente do que significa amar verdadeiramente e não deixar…Continue lendo o signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Graças à energia dos astros talvez se sinta particularmente ativo e diligente, querendo fazer muitas coisas e não se esquivando de assuntos difíceis. Além disso, a sorte irá apoiar sua excelente disposição e será um dia de sucesso ou conquistas. No Amor: Agora a área de romance poderá se tornar algo maior através de uma série de…Continue lendo o signo Áries

Horóscopo do Dia: TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Possivelmente comece a semana com muita ação, iniciativa e esforço, tudo correrá muito bem. Porém, também é provável que deva enfrentar algum desafio, mas nada que possa complicar o seu avanço. No Amor: É o momento de ter uma mudança no plano sentimental. Finalmente chegou a...Continue lendo o signo Touro

Horóscopo do Dia: GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Sempre é importante que confie em si mesmo e não se deixe influenciar por outras pessoas para realizar algo. Agora deve saber concretizar suas ideias, ser muito prático e não desistir quando as coisas ficarem difíceis. No Amor: À primeira vista, você terá uma atitude muito positiva a partir de hoje e sabe…Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Poderá ter um dia maravilhoso em todos os assuntos da sua vida. Acima de tudo, o mais importante é que você vai se sentir muito bem. Será uma jornada para tomar todo tipo de iniciativas que serão muito favoráveis. No Amor: Provavelmente algo que espera há um tempo começará a se materializar na figura…Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Sempre esteja ciente de sua força. Você será mais competitivo no resto das coisas e estará disposto a lutar por seus interesses. Além disso, fará isso sem prejudicar ninguém. Os astros estarão do seu lado para que tenha sucesso. No Amor: É um bom momento para ter um encontro com a pessoa que gosta e que pode…Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Momento bom para finalizar algo que precisou ser adiado. Também poderá ter conversas interessantes obtendo mais informações sobre temas de seu interesse ou com atividades que lhe tragam algo novo. No Amor: A princípio, talvez essa sensação extra de boas vibrações que alguém lhe passa, é a…Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo do Dia: LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Talvez comece o dia enfrentando alguns desafios, mas com boa organização e atenção aos detalhes, os resultados serão os que você esperava. Apenas mantenha a cabeça fria e dará conta de tudo com serenidade. No Amor: Se está só no momento, o amor chegará sem avisar e permitirá que sinta de novo…Continue lendo o signo Libra

Horóscopo do Dia: ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

É provável que consiga perceber que está no caminho certo para resolver alguns assuntos pessoais e que só precisa de um pouco de paciência. Dessa forma, algumas coisas vão sair mais rápido do que imagina. No Amor: Agora no romance talvez com uma pessoa do seu círculo começará a sentir que…Continue lendo o signo Escorpião