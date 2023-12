Vereadores de Osasco destacam importância da nova sede da PM, em Quitaúna

A entrega da nova sede da 3ª Companhia do 14º Batalhão da Polícia Militar Metropolitano, no bairro Quitaúna, e o trabalho da corporação foram destacados durante a sessão ordinária de quinta-feira (30), na Câmara de Osasco.

Inaugurada oficialmente no último dia 24, a obra é uma parceria entre a Prefeitura de Osasco e a Polícia Militar do Estado de São Paulo, que contou com emenda parlamentar do atual secretário estadual de Segurança Pública, Guilherme Derrite.

“É um equipamento digno, que abrigará 150 policiais militares que cuidarão da segurança dos bairros de Quitaúna, Conjunto Miguel Costa, São Pedro, Vila Isabel, Alto do Farol, Km18, Cidade das Flores, Jardim das Flores, Jardim Califórnia, Vila Pestana, Vila Militar, Conjunto Hervy e Presidente Altino”, disse o vereador Paulo Junior (PP).

Segundo o parlamentar, a conquista da nova sede iniciou em abril de 2022, quando apresentou indicação ao prefeito Rogério Lins (Podemos) com o pedido de uma nova sede para a 3ª Cia.

Presidente da Frente Parlamentar de Segurança Pública, o vereador Josias da Juco (PSD) destacou o formato da nova sede, que atende às necessidades dos policiais. “Contou com os policiais, que indicaram o melhor será construído naquela área”, explicou.

Josias e o vereador Fábio Chirinhan (PP) representam o Legislativo na comissão que homologa as obras públicas na Prefeitura. Os dois enfatizaram a dedicação do prefeito Rogério Lins à viabilização da obra. “Sem ele, isso não seria possível”, acrescentou Josias.

“A felicidade é grande quando a gente passa a inaugurar um espaço onde a polícia militar vai atuar. Essa obra traz mais segurança para os policiais, é uma conquista maravilhosa”, declarou Pelé da Cândida (MDB).

Para Laércio Mendonça (PSD), a nova sede é fundamental para atender a região. O vereador espera que os bairros do extremo Sul de Osasco também sejam contemplados. Ele elogiou o trabalho da PM e de todos os profissionais que integram a corporação. “São homens e mulheres que sempre colocam a defesa do ser humano em primeiro lugar. Isso é amor pelo cidadão, pela nossa cidade”.

Os vereadores Délbio Teruel (União) e Ralfi Silva (Republicanos) também usaram a Tribuna para manifestar apoio ao prefeito Rogério Lins, à Polícia Militar, ao secretário Guilherme Derrite e ao governador Tarcísio de Freitas pela conquista.

Durante a Sessão, o Plenário aprovou a Moção de Aplauso 457/2023, do vereador Paulo Junior, direcionada ao prefeito Rogério Lins, ao secretário Guilherme Derrite e ao comandante do 14º BPMM, tenente-coronel Joaquim Keida, pela construção da nova sede.