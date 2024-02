Horóscopo do Dia 06/02: confira as previsões para o seu signo hoje, terça-feira

Horóscopo do Dia 06/02: confira as previsões para o seu signo hoje,...

Horóscopo do Dia 06/02: confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, terça-feira.

Horóscopo do dia: AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Devido aos aspectos planetário, você se verá em uma espécie de um ambiente de fantasia no qual conseguirá enxergar algumas possibilidades e boas para assuntos que tiram a sua paz. Coloque sua criatividade em prática, o que, em seu signo, é algo muito forte. Amor: Não deixe que este ciclo acabe sem você mostrar seu interesse e dizer a alguém que não vai sair dos seus… Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Nos próximos dias algo que antes parecia impossível, será uma realidade, uma boa realidade para você. Há boas vibrações e afinidade entre o que você precisa, deseja e o que o Universo está atraindo, mas evite de começar a construir castelos no ar. Amor: Se abre um estágio mais do que emocionante agora em sua vida, porque alguém se sentirá muito à vontade em mostrar o…Continue lendo o signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Surge uma situação inesperada, o que é bem provável, mas que você resolverá com lucidez e rapidez. O essencial não é se deixar levar por impulsos ou maus conselhos, mas por sua inteligência e intuição. Felizmente você não se sentirá intimidado por nada nem ninguém. Amor: Você pode deixar tudo de lado e agir com confiança, pois o estilo do seu signo será…Continue lendo o signo Áries

Horóscopo do Dia: TOURO – 21 de abril a 20 de maio

O movimento cósmico de hoje tem dois aspectos. Um é muito positivo porque coloca em destaque de novo algo depois de ter tido um tipo de decepção ou desencanto; o outro leva você ao caminho certo, de onde deve começar para ter sucesso. Amor: Você passa a ser o exemplo da vontade em tudo o que se propõe, e nos assuntos de namoro não será diferente, por…Continue lendo o signo Touro

Horóscopo do Dia: GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Sua vida pessoal e uma boa parte dos sonhos contidos nela, é renovada, e você como que recupera para valer o tempo perdido. Muitas coisas que pareciam impossíveis de alcançar se tornam viáveis. Os acontecimentos dos próximos dias abrirão seus olhos. Amor: Se abrem boas perspectivas, portanto, não se desmotive, você logo entrará no mundo de alguém, com…Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Apesar do ressurgimento de coisas boas se aproximando, você não deve desperdiçar ou começar a comprar itens desnecessários. É o seu momento de estabilização e organização da vida pessoal, para só depois se abrir para o mundo como gostaria. Amor: Durante este ciclo, e quando se fala de namoro e relacionamentos o importante é que você tenha sua mente aberta para…Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Em matéria de resolução de assuntos pessoais, não fique impaciente, a sua está vez chegando. Mantenha seu entusiasmo, não importa o que esteja acontecendo. Não se preocupe com uma demora que parece eterna, será apenas algo de curta duração. Amor: Um encontro vindo em sua direção o levará a se conectar com as emoções vivas com uma nova pessoa. O desejo e o…Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Quando se trata de fazer alguns ajustes e ter o apoio que precisa, você não transmite suas ideias de maneira eficaz. Por isso, nesta fase astral a seu favor, planeje seus próximos passos em detalhes, só então você terá os recursos e condições de que precisa. Amor: É um tempo de revelações na área de namoro e romance, mas não fique esperando pela iniciativa de quem….Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo do Dia: LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Sua atitude em se superar não passa despercebida por gente que você não consegue ver e, embora agora eles não mostrem isso, estão observando você de perto. Nos próximos dias, algo levará você a ter uma atitude diferente em uma situação que trará o que quer. Amor: É o tempo de deixar para trás toda e qualquer lembrança ruim, que o impede de avançar e se…Continue lendo o signo Libra

Horóscopo do Dia: ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

A energia cósmica que rodeia você durante este ciclo é muito boa e intensa. Você se encontrará diante de um cenário pessoal completamente novo, mais emocionante e misterioso, como quiser, e nesse clima você dá um jeito no que mais deseja agora. Amor: Uma situação fora de padrão, relacionado com uma pessoa que não passa pela sua mente que…Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Muito em breve você sairá de uma situação incômoda e poderá ficar à vontade e com poder de sobra para ir atrás dos seus sonhos. O que lhe parecia complicado não é mais, tudo está sendo renovado, e se você estiver esperando uma viagem, receberá boas notícias. Amor: Agora até as situações mais difíceis começam a dar uma guinada positiva na sua vida. Uma…Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Para você é extremamente importante sentir ordem em sua vida, fazer tudo bem, mas neste dia, no entanto, você terá muitas atividades que podem ficar complicadas se você não se organizar cedo, porque uma energia retrógrada tende a complicar algumas coisas. Amor: De repente algumas atitudes e comentários o ajudarão a entender melhor o comportamento de…Continue lendo o signo Capricórnio