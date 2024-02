Polícia Civil investiga dono de padaria em Barueri por ameaça

A Polícia Civil investiga o caso de ameaça ocorrido na última semana, em uma padaria de Barueri, quando um homem que se apresentou como proprietário do estabelecimento se irritar com um cliente pelo uso de notebook no local.

Identificado como Silvio Mazzafiori, de 65 anos, o dono do empório Bethaville advertiu o cliente Alan Barros, de 32, sobre a proibição do uso do equipamento. Visivelmente alterado, o empresário chega a correr atrás do cliente com um pedaço de pau na mão.

“Eu vou te pegar. Eu vou matar esse cara. Para de filmar, p****. Me solta. Eu vou te achar, eu vou pegar vocês dois [se referindo a Alan e ao amigo]. Se eu vir essa filmagem em algum lugar, eu vou matar vocês”, dispara o dono da padaria ao cliente.

Com medo, Alan disse que decidiu contratar um segurança particular. As imagens gravadas por Alan repercutiram na web, somam milhões de visualizações, e foram exibidas ontem e ao longo desta segunda-feira (5) em diversos veículos de comunicação.

A Secretaria de Segurança Pública informou que o caso, que aconteceu por volta das 12h30 da última quinta-feira, foi registrado como ameaça na Delegacia de Barueri.

São inúmeras as queixas sobre o comportamento agressivo do proprietário registradas no site “Reclame Aqui”, onde reclamam também de “mal atendimento”, “preço abusivo”, entre outras situações.

O caso de Alan também não foi o único ocorrido na padaria. Um vídeo publicado nas redes sociais, em 2018, mostra o empresário discutindo com uma cliente que estava com o seu iPad na mesa do estabelecimento.

Até o momento, o empresário e o Empório Bethaville não se manifestaram publicamente sobre o ocorrido. O espaço segue aberto.