Horóscopo do Dia 08/02: confira as previsões para o seu signo hoje, quinta-feira

Horóscopo do Dia 08/02: confira as previsões para o seu signo hoje,...

Horóscopo do Dia 08/02: confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, quinta-feira.

publicidade

Horóscopo do dia: AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Você se sentirá muito forte, hoje você se abre para novas experiências, já que uma condição inesperada lhe trará alegria e possivelmente consiga ir em frente com uma série de sonhos em sua mente. Agora tudo é possível, as coisas já acontecem e é hora de evoluir. Amor: A previsão indica reconsiderar seus pontos de vista sobre o que pode acontecer. Você merece a felicidade…Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Uma parte do que mais precisa neste momento, deixa de ser um sonho para você e se torna algo real que você experimenta com muita certeza. Esqueça todos os laços que você poderia ter com o passado e comece uma nova etapa, entrando no caminho certo. Amor: Você vai experimentar uma fase romântica completamente nova, o calor de um novo relacionamento que…Continue lendo o signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

publicidade

Boas perspectivas estão chegando, siga seus palpites porque esta jornada pode ser muito diferente das outras, e se você colocar um pouco de otimismo da sua parte irá percebendo que quase tudo se encaixa da maneira como é necessário agora. Amor: Você está muito perto de conseguir o que quer e isso fará seu entusiasmo ficar mais forte, visto que em breve poderá…Continue lendo o signo Áries

Horóscopo do Dia: TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Não há situação insolúvel na vida, cada problema tem sua solução, seja óbvia ou não. Por isso, mais do que nunca aprenda a olhar além do que é evidente, já que existe um ambiente planetário de melhoria ao seu redor no qual você se sentirá no controle. Amor: Se você está procurando alguém para viver a vida a dois, a sorte estará do seu lado ao conseguir conhecer…Continue lendo o signo Touro

Horóscopo do Dia: GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Não permita que certas situações estressantes o afetem a ponto de esquecer o resto. Lembre-se de que você é capaz de tudo, se agir com uma mente calma, mais ainda que certos eventos ao seu redor darão a você muito espaço para crescer. Amor: Com quem vem para ficar, procure se envolver em atividades que essa pessoa também gosta, e através disso você verá…Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

publicidade

Se você não acredita em destino, agora é uma boa hora para começar a fazê-lo. Tente sair da rotina e acredite na sua sorte, porque num lugar onde deverá de ir sem querer, pode que apareça uma grande alternativa para conseguir algo do que precisa. Amor: Emoções podem ser o que conduzam seus dias neste momento, visto que uma chance boa é bem possível através…Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Certos indícios mostram que sua vida pessoal pode se agitar muito, de forma repentina e inesperada, com convites sociais. Você está sendo empurrado para ser mais sociável agora, considere isso como um indício de algo maior que espera por você. Amor: Seu estilo de ser é marca poderosa neste ciclo astral, com ele você é visto de uma forma intensa por quem você…Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Você entra em um período que torna você muito mais comunicativo sobre o que precisa. Uma jornada em que você consegue tornar real uma parte de seus objetivos, de um jeito forte e claro. Ou seja, certas questões pessoais mudam de um jeito bom. Amor: Não se deixe guiar apenas pela aparência, mas sim pelo seu coração. Visto que logo você precisará ter uma….Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo do Dia: LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

publicidade

Haverá situações inesperadas acontecendo neste ciclo, por isso fique aberto para mudar, resistir será inútil e só complicará as coisas. Certas mudanças serão inevitáveis, mas muito boas, para realizar as reformas necessárias para ter uma vida mais próspera. Amor: Aos poucos você poderá se ver na companhia de alguém que estará ansioso para estar sempre do seu…Continue lendo o signo Libra

Horóscopo do Dia: ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Seu senso de humor e sua maneira de ver a vida serão os fatores que hoje o ajudarão a evitar problemas. Não faça comentários com pessoas que estão cheias de desconfiança, pois elas lhe causariam complicações. Uma boa fase pessoal está chegando nos próximos dias. Amor: Mesmo que tudo indique o contrário, você deverá de seguir o que pensa com relação a quem…Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Não há nada que impeça você de criar um cenário perfeito no seu dia a dia a partir de agora. Proponha, então, avançar em busca dessa perfeição e não se contentar com resultados medíocres. A vida pessoal flui e isso permite que você fique confortável. Amor: Um tempo onde você facilmente chamará a atenção das pessoas e no qual deverá de provocar alguma…Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

publicidade

Se você colocar um pouco da sua parte, será capaz de superar qualquer conflito que tenha. Saiba que muitas das questões incômodas podem ser superadas se adotar uma atitude serena. Um futuro mais tranquilo depende apenas de você e de suas decisões. Amor: Enquanto começar a estabelecer um novo relacionamento, mais como amizade, você começará a pensar…Continue lendo o signo Capricórnio