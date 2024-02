Dono de padaria que ameaçou cliente em Barueri deve prestar depoimento nos próximos dias

O empresário Silvio Mazzafiori, de 65 anos, dono do Empório Bethaville, localizado em Barueri, deve prestar esclarecimentos à polícia nos próximos dias. Ele é investigado por ameaçar um cliente que usava notebook na mesa do estabelecimento.

O caso aconteceu na última quinta-feira (1) e repercutiu na Internet e nos principais veículos de comunicação do país. Nas imagens gravadas pelo próprio cliente, Alan Barros, de 32 anos, Mazzafiori aparece irritado alertando sobre a proibição do uso do notebook em seu estabelecimento.

Logo após o cliente sair da padaria, o proprietário pega um pedaço de madeira e vai atrás dele. “Eu vou te pegar. Eu vou matar esse cara. Para de filmar, p****. Me solta. Eu vou te achar, eu vou pegar vocês dois [se referindo a Alan e ao amigo]. Se eu vir essa filmagem em algum lugar, eu vou matar vocês”, dispara. Silvio chega a tropeçar e cair no chão.

Assustado e com medo, Alan disse que decidiu contratar um segurança particular logo após o ocorrido. “Qualquer pessoa perseguida por um ‘doido’ com um pau na mão teria medo”, escreveu o empresário nos Stories do Instagram.

Ontem, também nos Stories, Barros contou que o dono da padaria teria sido chamado para prestar esclarecimentos, mas ainda não compareceu à Delegacia de Barueri. “Ele se encontra hospitalizado por conta da queda. Inclusive, o advogado dele peticionou dizendo isso hoje, que está hospitalizado no Albert Einstein”, afirmou.

O caso foi registrado como ameaça na Delegacia de Barueri, que abriu um inquérito e continua com as diligências para esclarecer os fatos.

O Visão Oeste tentou contato com a defesa de Mazzafiori, mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria. O espaço segue aberto.