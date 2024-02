Tragédia na GCM: Prefeitura de Cotia decreta luto oficial de três dias

A Prefeitura de Cotia lamentou, em nota, a morte de dois guardas civis municipais ocorrida na manhã desta quarta-feira (7), após uma discussão dentro de uma base da GCM, e decretou luto oficial de três dias.

As bandeiras do Paço Municipal estão a meio mastro. Durante o período de luto oficial, no entanto, será mantido o expediente na sede do Executivo Municipal de Cotia e em todas as repartições públicas municipais.

A tragédia aconteceu por volta das 10h30. O GCM Nelson Fan dos Santos, de 46 anos, tirou a própria vida logo após atirar contra dois colegas da corporação. Um deles, o inspetor Carlos Roberto Pires Haddad, 56, não resistiu aos ferimentos e morreu.

O outro guarda baleado, o subcomandante Luciano Stephano de Oliveira Leite, segue internado no Hospital Regional de Cotia. “Ele não corre risco de morte e passará por uma cirurgia em um dos braços que foi atingido por um dos disparos”, diz a Prefeitura, em nota.

O ataque de fúria aconteceu durante uma discussão entre Fan e o subcomandante Stephano. O inspetor Pires tentou apaziguar e foi baleado na cabeça. Segundo a administração municipal, Fan não teria apresentado um certificado exigido para a manutenção de seu porte de arma, “conforme exigência da Polícia Federal, e, portanto, ele estaria cumprindo serviço operacional”.

Fan utilizou uma arma pessoal, que estaria guardada em seu carro particular, para atirar em Stephano e Pires, ainda segundo a Prefeitura. Após o ataque, ele atentou contra a própria vida.

“A Prefeitura de Cotia presta solidariedade e apoio aos familiares dos guardas que faleceram e estima rápida recuperação e saúde para o subcomandante Stephano”, completa a administração, em nota. O prefeito Rogério Franco também lamentou a tragédia.