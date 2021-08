Horóscopo do Dia 20/08: confira as previsões para o seu signo hoje, sexta-feira

Horóscopo do Dia 20/08: confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, sexta-feira.

Horóscopo do Dia: LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Sentirá que esforço que está fazendo para conquistar essa pessoa está dando resultado. O amor preencherá o ar e perceberá que seus corações batem no mesmo ritmo.

Dinheiro & Trabalho: Para poder avançar no trabalho não se distraia com nada e use toda a sua força de vontade para realizar o que planejou. O dia é bom para analisar e se perguntar se é necessária uma… Continue lendo o horóscopo do dia signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Nesta área, você está desenvolvendo muito bem sua empatia e isso também o ajudará a se aproximar mais ainda da pessoa que ama. Entenderá melhor e saberá porque age diferente.

Dinheiro & Trabalho: Para enfrentar as muitas obrigações que surgirão neste dia, você precisará de um esforço pessoal. Concentre sua energia em todas suas atividades, uma de cada vez, sem ficar… Continue lendo o horóscopo do dia signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Terá o coração suficientemente treinado para ter sucesso em sua vida sentimental. Seus esforços para estabelecer uma boa aproximação com a pessoa que gosta serão bem-sucedidos.

Dinheiro & Trabalho: No trabalho tudo deve correr bem neste dia. Na verdade, você pode ter uma surpresa agradável, como novas funções que o façam se sentir mais feliz ou uma agenda que se encaixe… Continue lendo o horóscopo do dia signo Libra

Horóscopo do Dia: ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Espera-se um dia repleto de magia nos assuntos do coração, terá mais contato com alguém de quem realmente gosta. Brinque com sua sensualidade.

Dinheiro & Trabalho: Pense no futuro mais próximo no trabalho, analise como você poderia empreender novos projetos que lhe deem benefícios. Tem boas cartas em sua mão, deve saber como jogá-las… Continue lendo o horóscopo de hoje signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Estará em um período muito fácil para a conquista. Vai irradiar encantamento que será usado para chamar a atenção da pessoa que gosta, que o receberá de forma alegre.

Dinheiro & Trabalho: Chegou o momento de arriscar mais no lado profissional, vai se comprometer com novos projetos ambiciosos. Será um dia em que vai querer mudar a maneira de agir e… Continue lendo o horóscopo de hoje signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Se você está em busca de um amor duradouro, é um bom sinal, já que tem vontade de conhecer alguém novo e ousar sair novamente. Muito em breve aparecerá alguém.

Dinheiro & Trabalho: No trabalho conseguirá finalizar tarefas que pareciam não ter fim para iniciar outras que lhe oferecerão novas oportunidades. É melhor você agir sem demora. Por outro lado, uma… Continue lendo o horóscopo de hoje signo Capricórnio

Horóscopo do Dia: AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Se está procurando um parceiro, lembre-se que você não gosta de ser controlado, precisa de uma pessoa que o contenha e ao mesmo tempo permita que tenha seu próprio espaço.

Dinheiro & Trabalho: Terá a possibilidade de fazer grandes coisas no seu trabalho, podendo resolver problemas que outros não estão conseguindo e seus superiores irão perceber, o que lhe renderá muitos… Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Vai se perguntar se a pessoa que gosta, vai se interessar por você ou não, e se vale a pena se jogar com tudo para começar algo sério. As estrelas dizem que esta é uma aposta vencedora.

Dinheiro & Trabalho: Você pode ter vontade de sair do emprego para buscar novas oportunidades de crescimento, pare um pouco para pensar sobre isso e comece a buscar outras opções, mas… Continue lendo o signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: As oportunidades de se conectar com a pessoa que você tanto deseja estarão na ordem do dia. O Cupido estará do seu lado e o aproximará mais ainda dela.

Dinheiro & Trabalho: Pode ser que neste dia se destaque no trabalho em equipe, o que lhe dará mais confiança em si mesmo. Você receberá até mesmo elogios ou um tapinha nas costas de pessoas que o… Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: As circunstâncias serão favoráveis ​​para ficar a sós com a pessoa que domina seus pensamentos e poder falar sobre sua real intenção de querer tê-la como parceiro.

Dinheiro & Trabalho: Estará com um espírito competitivo neste dia. Mas você não vai passar por cima de ninguém ou usar armadilhas para atingir seus objetivos de hoje. Estará muito focado nas suas…. Continue lendo o signo Touro

Horóscopo do Dia: GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Os assuntos do amor tornam-se um pouco mais doces e agradáveis. Sentirá um ar puro que promete uma nova forma de amar, um ar puro de confiança no futuro e otimismo.

Dinheiro & Trabalho: Desfrutará de um dia relativamente calmo no trabalho, onde tudo correrá bem e as tarefas sairão de primeira, não haverá erros ou falhas e o ambiente entre colegas e superiores… Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: No lado sentimental, estará romântico e com a sensualidade à flor da pele. Vai perceber que a pessoa desse último encontro é mais interessante do que o esperado.

Dinheiro & Trabalho: Você estará muito focado no trabalho, poderá identificar alguns problemas antes de qualquer um de seus concorrentes mais diretos. Da mesma forma, poderá tomar decisões delicadas… Continue lendo o horóscopo do dia signo Câncer

