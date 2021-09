Horóscopo do Dia 20/09: confira as previsões para o seu signo hoje, segunda-feira

Horóscopo do Dia 20/09: confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, segunda-feira.

Horóscopo do Dia: VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: O que você menos aguarda em relação a ter alguém do seu lado, chega no melhor momento quando parece que nada de novo iria acontecer.

Dinheiro & Trabalho: Faça contas, projete seu futuro e não pare, porque poderá encontrar uma visão mais segura nas finanças, que está esperando há muito tempo. Elas devem melhorar significativamente e… Continue lendo o horóscopo do dia signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Quem pode entrar em sua vida a partir de agora, é o tipo de pessoa com quem você se sentirá tão próximo que não importará se você estiver comprometido ou não.

Dinheiro & Trabalho: Siga tranquilamente com o fluxo dos eventos, não lute contra eles. Logo você verá como seus projetos pessoais , que dependem da maneira como o dinheiro circula por você, começam aos poucos… Continue lendo o horóscopo do dia signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Muitas palavras serão supérfluas quando se encontrar com quem pode vir a ser uma bela companhia no amor. O olhar e a sedução natural farão todo o trabalho.

Dinheiro & Trabalho: Se a angústia toma conta de vez em quando pensa em dinheiro, respire fundo, não se sinta desamparado, recupere sua paz de espírito e permaneça com fé, visto que tudo pode mudar de um… Continue lendo o horóscopo do dia signo Escorpião

Horóscopo do Dia: SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Você neste momento não pode imaginar, mas há alguém em sua órbita de romance aguardando por você, logo estarão cara a cara.

Dinheiro & Trabalho: Apesar de que sua ansiedade o empurre a querer tudo agora, vá com calma nos assuntos relacionados ao dinheiro. Saiba aguardar, porque um movimento mais intenso o fará aproveitar melhor… Continue lendo o horóscopo de hoje signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: A intensidade das sensações emitidas toda vez que se encontrar com você, será notável durante os próximos dias. Com toda certeza você terá uma alegria inexplicável.

Dinheiro & Trabalho: A energia desta semana será a que você precisa para pensar em seu futuro nos assuntos relacionados ao dinheiro, com opções inéditas e possíveis, que não conseguia visualizar até agora. Nos… Continue lendo o horóscopo de hoje signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: A boa energia que flui ao seu redor é de atração, deixe-se levar por ela porque será muito favorável para que algo diferente aconteça com você.

Dinheiro & Trabalho: Diante do que é possível acontecer, concentre-se com mais intensidade naquilo que deseja que se torne real. Saiba fazer uso do poder da atração, visto que também com um pouco de sorte, o lado… Continue lendo o horóscopo de hoje signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: O importante é que você despertará a atenção numa pessoa, mesmo que a resposta dela não pareça ser a que espera, procure ter paciência, não haverá motivos para ela se afastar.

Dinheiro & Trabalho: Todo o desejo e trabalho que vem esperando e fazendo ultimamente para ter as condições de viver uma vida mais harmoniosa com o dinheiro, será possível que comece a funcionar para valer já… Continue lendo o signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Suas chances no amor aumentam à medida que você se encontra com alguém, em quem a espontaneidade e espírito de aventura emanando de você, abrirá as portas do coração dela.

Dinheiro & Trabalho: Há um bom espaço de tempo financeiro esperando por você, mas todas as condições ainda não estão alinhadas, o que também não deve demorar. Você vai olhar em volta e finalmente vai sentir… Continue lendo o signo Áries

Horóscopo do Dia: TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Tempo bom para tudo o que se refere a romances e aventuras. Há conversas com uma nova pessoa que trarão um pouco de provocação e que o deixarão se sentindo por cima da nuvens.

Dinheiro & Trabalho: A maneira como você começa lidar com seu dinheiro é mais certa e positiva do que nunca. Os problemas que começam a se resolver, permitem que você se abra para que a fortuna tenha… Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: A atitude um pouco distante vai confundi-lo um pouco, mas deixe que aconteça dessa maneira. Talvez seja porque você se mostra assim, e é uma maneira dela se proteger.

Dinheiro & Trabalho: Deveriam de começar a surgir opções de crescimento nas finanças pessoais. Com certeza será a hora de colocar em prática essas ideias que nunca saem da sua cabeça. Uma janela está se… Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: No seu caminho aparecerão eventos que trazem felicidade. Aos poucos, tudo irá ficando mais claro, não haverá margem para dúvidas.

Dinheiro & Trabalho: Nas finanças neste ciclo, pode ser que você tenha certos momentos de sobrecarga, alguns estresses, mas saiba que será o que servirá para corrigir o curso, depois tudo tenderá a se movimentar… Continue lendo o signo Câncer

Horóscopo do Dia: LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: As coisas serão como você espera no amor. Permaneça com um ar de felicidade e otimismo, porque é dessa maneira que atrairá a atenção de quem você jamais pensou.

Dinheiro & Trabalho: Algo que você aguarda com ansiedade nas finanças começa a tomar forma, você verá que junto com resolver problemas, a possibilidade de entrar num outro patamar de investimentos pessoais… Continue lendo o horóscopo do dia signo Leão

