Horóscopo do Dia 20/10: confira as previsões para o seu signo hoje, quinta-feira

Horóscopo do Dia 20/10: confira as previsões para o seu signo hoje,...

Horóscopo do Dia: LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: O amor está cada vez mais presente em seu signo e encontrar um parceiro adequado não pode ser descartado neste momento. Há quem está procurando seu calor, sua companhia, suas…

Dinheiro & Trabalho: Sua espera por algo importante nas finanças começa a acontecer, então saiba que as coisas vão melhorar. Uma rara ocasião em que se preocupar com dívidas pendentes e falta de dinheiro não…Continue lendo o signo Libra

Horóscopo do Dia: ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: A atração forte que alguém exercerá em você vai colocar uma série de ideias na sua cabeça. Se você está solteiro, encontrará uma pessoa que tanto deseja ter do seu lado e da maneira…

Dinheiro & Trabalho: Finalmente, você poderá desfrutar de um longo período sem surpresas financeiras desagradáveis. Não tenha receios de saborear até a última gota cada momento de sucesso que você passará a desfrutar. No…Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Uma jornada para você em que a emoção e alegria andarão de mãos dadas, e à medida que as sensações crescem, você sentirá que essa pessoa pode ocupar uma parte importante de…

Dinheiro & Trabalho: Com relação ao dinheiro, há algo no seu horóscopo que indica um ganho financeiro, que não está claro ainda, se é gerado pela sorte ou por uma recompensa devido a uma injustiça cometida com você…Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Há situações em que o amor pode vir de longe para ficar, o que será seu caso, visto que a atração aumentará gradativamente. Você terá um romance com quem lhe adorará e o demonstrará…

Dinheiro & Trabalho: Os movimentos financeiros que se mostravam com tendência a ficar parados podem trazer bons fluídos a partir de agora. De acordo com as combinações planetárias, você pode esperar ganhos…Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo do dia: AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: A segurança que alguém transmitirá ao se aproximar de você, simplesmente de uma maneira espontânea e natural, deixarão você encantado e tranquilo. Não haverá nem segundas…

Dinheiro & Trabalho: Apesar de algumas dificuldades, você descobrirá novos caminhos para alcançar a prosperidade e ter um maior desenvolvimento financeiro. Sua vontade e iniciativa serão as ferramentas que lhe permitirão…Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: A atitude um pouco distante vai confundi-lo um pouco, mas deixe que aconteça dessa maneira. Talvez seja porque você se mostra assim, e é uma maneira dela se proteger. Há todo um…

Dinheiro & Trabalho: Deveriam de começar a surgir opções de crescimento nas finanças pessoais. Com certeza será a hora de colocar em prática essas ideias que nunca saem da sua cabeça. Uma janela está se abrindo para…Continue lendo o signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Embora nas coisas de namoro, você ainda não esteja vivendo bons tempos, espere novidades que já estão por dar as caras. Expectativas e emoções intensas crescerão à medida que…

Dinheiro & Trabalho: A aproximação de novos horizontes financeiros o levará a percorrer um caminho de abundância em pouco tempo. Algo que terá muito a ver com sua atitude, porque você estará determinado a obter…Continue lendo o signo Áries

Horóscopo do Dia: TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: O que você ficará esperando que aconteça rapidamente, chegará no melhor momento, é algo que permanecerá um pouco confuso no início, mas que se mostrará com mais clareza de…

Dinheiro & Trabalho: A palavra impossível deve sair do seu dia a dia, já que a sorte, aliada ao seu trabalho, terá uma grande influência sobre seu destino financeiro. Seu sucesso ao lidar com dinheiro estará sujeito, em…Continue lendo o signo Touro

Horóscopo do Dia: GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Neste ciclo astral é importante que não se deixe influenciar por pensamentos negativos sobre se vai conseguir arranjar um namoro ou não. Mesmo que não o sinta assim, você está no ponto…

Dinheiro & Trabalho: Analise bem o que você pretende fazer na hora de receber os recursos suficientes para colocar alguns sonhos para acontecer, porque você está em um bom momento para ter essa condição…Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Há alguém nos locais pelos quais você sempre está que não para de pensar em você, mas que não o demonstra. Seria interessante que olhasse com mais atenção às pessoas nos locais…

Dinheiro & Trabalho: Certas dificuldades nas finanças serão resolvidas neste ciclo de movimento intenso. Verá que há algo melhor do que aquilo que vinha pensando ultimamente, principalmente pelo dinheiro que…Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Não seja tão impaciente, nem tudo o que acontece com você deve ser na velocidade do raio e, se um relacionamento não se torna real no tempo que você acha que deve ser, não significa…

Dinheiro & Trabalho: Um período em sua vida em que tudo está se encaminhando da melhor maneira e estão previstos desenvolvimentos financeiros favoráveis. Se a perspectiva de uma mudança de vida o atrai e o motiva, vá…Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Com a proximidade do final do mês sentirá que, com um único olhar, uma pessoa transmitirá todos os detalhes sobre o que ela pensa de você. Terá a certeza de que quando é para…

Dinheiro & Trabalho: Há um aspecto astral que mostra que em alguns dias você terá notícias muito boas sobre um determinado problema relacionado ao dinheiro que ficou paralisado, e que agora começa a ser resolvido. Em…Continue lendo o signo Virgem