Horóscopo do Dia 22/10: confira as previsões para o seu signo hoje, sexta-feira

Horóscopo do Dia 22/10: confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, sexta-feira.

Horóscopo do Dia: LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Um ciclo que chega com algo inesperado no amor, que você não esperava e que num primeiro instante o deixará num misto de alegria com nervosismo.

Dinheiro & Trabalho: Agora é a hora de abrir as portas para a prosperidade e deixar tudo acontecer como sempre deveria de ser. Embora você tenha se sentido prejudicado nessa área, o atual trânsito de planetas é… Continue lendo o horóscopo do dia signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: São tempos de reviravoltas na área sentimental do seu signo, em que separações acontecerão e ao mesmo tempo novas pessoas marcam presença em sua vida.

Dinheiro & Trabalho: Você deverá de ampliar horizontes e expandir suas chances de sucesso. Em particular, os assuntos financeiros começarão a funcionar de um modo mais certeiro, é bem provável… Continue lendo o horóscopo do dia signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Se aproximam do seu signo tempos de encontros, fortes emoções e de desejos realizados. Você descobrirá como alguém que você ainda não conhece, rapidamente entrará em seu radar.

Dinheiro & Trabalho: Você está no limiar de um novo ciclo bastante abundante, por isso se prepare e já planeje seus próximos passos na área das finanças pessoais. Uma novidade a respeito disso trará alegria… Continue lendo o horóscopo do dia signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Desde agora toda a sua vida sentimental será mexida de uma maneira bastante positiva. Com a saída de um mês e a entrada de outro, você descobrirá alguém que irá surpreendê-lo…

Dinheiro & Trabalho: Ao mesmo tempo em que este mês vá embora, o novo que se aproxima traz algo de bom na maneira como o dinheiro deve de fluir. Siga esse novo fluxo, e com um pouco de estratégia, não tenha… Continue lendo o horóscopo de hoje signo Capricórnio

Horóscopo do Dia: AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Assim que o novo mês der as caras, você deverá se encontrar com quem terá de tudo para ser uma companhia constante em sua vida, com uma excelente compatibilidade.

Dinheiro & Trabalho: Se você se sentir pressionado pelos compromissos financeiros, saiba que há uma luz no final do túnel, visto que será apresentada uma opção com soluções concretas e com recursos que já estão… Continue lendo o horóscopo de hoje signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Deixe de lado ideias tristes sobre o que pode acontecer no amor, a vida está se encarregando de mudar o que há pela frente para você, em algo muito melhor.

Dinheiro & Trabalho: Um fluxo modesto de dinheiro, mas muito positivo está surgindo em seu horóscopo e que aos poucos aumenta. Você poderá até se dar ao luxo de adquirir algo de maior valor. A maneira como você… Continue lendo o horóscopo de hoje signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: É um momento bom, mostra seu horóscopo, para iniciar novos relacionamentos, de começar a se interessar por alguém, de quem rapidamente poderá se aproximar sem receios.

Dinheiro & Trabalho: Você se sentirá confiante e otimista sobre o que pode alcançar a partir de agora neste ciclo astral. Este é o momento ideal para sonhar grande com o dinheiro. Se sentirá como se estivesse em… Continue lendo o signo Áries

Horóscopo do Dia: TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Nesse mês que se aproxima acontecerão coisas que você sempre espera, mas não dessa maneira, isto é porque alguém com quem você não tem grandes conversas se aproximará.

Dinheiro & Trabalho: Apesar das dificuldades, você descobrirá novos caminhos para alcançar a prosperidade e ter um maior desenvolvimento financeiro. Sua vontade e iniciativa serão as ferramentas que lhe permitirão… Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Não subestime sua beleza e poder de atração, não pense que não desperta o interesse nas pessoas. Você é uma pessoa que às vezes se deixa levar pelo negativismo e não se permite ver o lado positivo. Mude isso.

Dinheiro & Trabalho: Surgem excelentes perspectivas para as questões financeiras e sua atitude em relação a elas melhora. Nos próximos dias um evento inesperado pode alimentar sua confiança, com a… Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Se presentarão situações que o deixarão com a leve impressão de que algo de bom estará prestes a acontecer, e não se enganará com isso.

Dinheiro & Trabalho: À medida que o novo mês entra, haverá um novo sentimento de confiança financeira, da confiança para lutar e para retomar seu poder nesse setor. Você está prestes a recuperar algo que… Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: A segurança que alguém transmitirá ao se aproximar de você, simplesmente de uma maneira espontânea e natural, deixarão você encantado e tranquilo.

Dinheiro & Trabalho: Embora as coisas não estejam bastante calmas nas finanças pessoais, há motivos para ter confiança que logo o panorama deve mudar. O potencial de tudo de bom que deve acontecer, logo estará… Continue lendo o signo Leão

Horóscopo do Dia: VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Um novo ciclo traz uma onda de renovação à sua vida, em que você se ilumina com a presença de uma pessoa que representará uma chance de iniciar um romance com ela.

Dinheiro & Trabalho: Logo você terá uma sensação muito boa de que algo deve mudar na maneira como as coisas andam hoje. Seu setor financeiro será o primeiro a receber essa boa energia, o que deixará seus… Continue lendo o horóscopo do dia signo Virgem

