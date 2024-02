Horóscopo do Dia 23/02: confira as previsões para o seu signo hoje, sexta-feira

Horóscopo do Dia 23/02: confira as previsões para o seu signo hoje,...

Horóscopo do Dia 23/02: confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, sexta-feira.

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Pode ser que neste dia surjam vários obstáculos, embora no final você os supere com sucesso. Por outro lado, mostre seu lado mais humano, não é hora de receber, mas sim de dar. Exercite esse bom coração que é sinal característico de sua natureza. Amor: Deixe o pessimismo de lado e concentre todas as suas boas energias em alcançar seu objetivo romântico. Ainda mais que…Continue lendo o signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

É um período de alegria e satisfação que lhe trará maior felicidade e a realização de alguns sonhos. Dessa forma, talvez você atue de forma mais apaixonada, impulsiva e diligente, embora normalmente aja de maneira racional. Amor: Se conheceu alguém novo, talvez esteja pensando que pode ser o amor da sua vida. Aproveite esse otimismo que o levará a tomar a decisão…Continue lendo o signo Áries

Horóscopo do Dia: TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Desde que se deixe levar pelo que seu coração lhe diz, possivelmente terá um excelente dia e algo mais. Assim também, deve ouvir seu sexto sentido, pois hoje o terá muito aprimorado. Se ele disser que tem que melhorar sua saúde e bem-estar, obedeça-o. Amor: Para ter sucesso na conquista de alguém por quem se sente muito atraído, não tente pressioná-lo. Pois isso, além de…Continue lendo o signo Touro

Horóscopo do Dia: GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Talvez se sinta imerso em pensamentos ou emoções negativas. Contudo, as coisas melhorarão à medida que o dia avança. No final, você não apenas se sentirá muito mais calmo e feliz, mas perceberá que deve andar sempre com pensamentos positivos. Amor: Se você está sozinho sentimentalmente, não perca a chance de ter algo maravilho por estar procurando algo que não…Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Acima de tudo, é provável que tenha um ótimo dia. Tanto é que conseguirá fazer algumas coisas que pareciam ser difíceis e que são importantes. A vida pessoal e o ambiente familiar também lhe trarão surpresas, mas deve levar tudo com calma. Amor: Há ótimas chances de que encontre uma pessoa cujos valores de vida e sua harmonia espiritual sejam semelhantes aos…Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Conseguirá resolver problemas nos quais você tem pensado muito ultimamente. Além disso, o dia será ótimo para adiantar alguns assuntos e se livrar de tudo aquilo que é supérfluo e que atrapalha. Vale a pena se organizar muito bem em tudo. Amor: É provável que sinta um grande desejo de se conectar de uma melhor forma com alguém que gosta muito. Se essa pessoa…..Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Pode ser que a parte emocional esteja mais intensa do que o normal. Talvez acabe reagindo bruscamente com coisas insignificantes. Contudo, depois terá momentos mais agradáveis. Lidará rapidamente com seus assuntos e não ficará perdido. Amor: Atualmente, tudo indica que as coisas parecem boas na relação que tem com essa pessoa especial. Com ela há muito carinho…Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo do Dia: LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Neste momento, concentre-se apenas no bem, tente encontrar motivos para ser feliz e verá a sorte do seu lado. Quase tudo vai funcionar melhor do que você imagina. Por outro lado, é bom que passe mais tempo com aqueles que o entendem e o apoiam. Amor: À primeira vista, na área sentimental, está lhe faltando o impulso necessário para iniciar sua conquista. Não subestime…Continue lendo o signo Libra

Horóscopo do Dia: ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Sua intuição lhe dirá por quais coisas deverá começar primeiro e seu dia será agradável. Pode até colocar em prática uma ideia realmente interessante. Além disso, poderá organizar alguns assuntos pessoais, especialmente os relacionados com a saúde. Amor: Neste campo, não se contente com qualquer pessoa. Mas com alguém que esteja dentro de suas características e que…Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Aproveite que sua intuição estará especialmente aguçada, graças a ela poderá encontrar respostas para alguns assuntos complicados. Talvez se anime a procurar algumas informações úteis para melhorar seu bem-estar em todos os níveis. Amor: Com as questões do coração não perca tempo e coloque todos os seus esforços para conseguir o que deseja. Afinal, se você quer….Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Talvez tenha muitas ideias interessantes e incomuns para sua vida pessoal, assim como novos planos de trabalho. Contudo, antes de prosseguir com a implementação, precisa pensar em tudo corretamente. Não se apresse, isso o ajudará a evitar erros. Amor: A Lua está trazendo uma energia especial e mudanças positivas nos assuntos de romance. Assim, se está realmente determinado…Continue lendo o signo Capricórnio

Horóscopo do dia: AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

A princípio, alguns assuntos pessoais podem se tornar um pouco difíceis, mas rapidamente tudo mudará para melhor. É importante que preste muita atenção a conselhos de pessoas experientes, vão lhe servir muito se deseja melhorar sua saúde. Amor: Agora é o momento perfeito para dar aquele primeiro passo e abrir seu coração com essa pessoa. Não tenha medo de… Continue lendo o signo Aquário