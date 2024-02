Homem ignora medida protetiva, agride ex-namorada e rouba o celular dela, em Osasco

Um indivíduo foi detido por policiais militares, em Osasco, após agredir a ex-namorada, roubar o celular dela e tentar fugir, na manhã desta quinta-feira (22). A vítima tinha uma medida protetiva contra o agressor.

Policiais do 14º Batalhão de Polícia Militar faziam patrulhamento pela rua Junqueirópolis, na Vila Yolanda, quando foram informados de que um homem havia roubado o celular de uma adolescente após agredí-la.

Rapidamente, a equipe iniciou as buscas e identificou o suspeito que, ao perceber a presença policial, tentou fugir, mas foi detido. Durante a abordagem, foram localizados com o infrator dois aparelhos celulares.

Ao ser questionado, ele contou que um dos aparelhos era de sua ex-namorada. Em seguida, as equipes entraram em contato com a vítima, que informou ter uma medida protetiva contra o ex.

O indivíduo foi encaminhado ao 8º Distrito Policial de Osasco, onde prestou esclarecimentos e ficou à disposição da Justiça.