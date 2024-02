Santana de Parnaíba terá feijoada solidária dia 9 de março

O Fundo Social de Solidariedade de Santana de Parnaíba realiza, no dia 9 de março, sábado, mais uma edição da tradicional feijoada solidária. O objetivo é arrecadar fundos para ações com famílias em situação de vulnerabilidade.

publicidade

O convite pode ser adquirido até quinta-feira (29) e o valor é R$ 35. Os interessados podem retirar a feijoada a partir das 12h, do dia 9, na Arena de Eventos (Avenida Esperança, 450, Campo da Vila), ou comer no local. Também será montada estrutura com brinquedos para as crianças.

Mais informações sobre como adquirir a feijoada podem ser obtidas por meio do telefone (11) 4622-7050.