Kaká Diniz é o novo CEO de empresa de marketing de influência que tem escritório em Barueri

O empresário Kaká Diniz, marido da cantora Simone Mendes, foi anunciado como o novo CEO da empresa de marketing de influência Non Stop, que tem escritório instalado em Barueri. Ele é sócio da companhia há nove anos e agora, assume o comando das operações.

publicidade

Kaká entra no lugar de Leandro Baran, que apoiará no processo de transição como consultor. “Estou extremamente honrado em assumir a liderança da Non Stop, uma empresa que tenho o privilégio de fazer parte há nove anos”, afirma o empresário, em comunicado.

A Non Stop foi fundada em 2015, está presente em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, e é especializada em produção de conteúdo multiplataforma, publicidade e gerenciamento de carreira.

publicidade

Atualmente, o casting da Non Stop reúne artistas e personalidades de vários segmentos, tais como Simone Mendes, Whindersson Nunes, Isaías Silva, Deive Leonardo, Patati & Patatá, Patrícia Ramos, Gkay, Tirullipa, Thiago Nigro e Joel Jota.