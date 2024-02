Cacau Show é eleita a maior rede de franquias do Brasil; confira o top 10

A Cacau Show, que tem fábrica sediada em Itapevi, foi eleita a maior franqueadora do país, com mais de 4.200 lojas abertas em 2023. As informações foram divulgadas recentemente pela Associação Brasileira de Franchising (ABF).

A marca brasileira de chocolates, que acaba de dar um passo audacioso no ramo de entretenimento, com a aquisição do lendário grupo Playcenter, registrou uma alta de 10,7%em unidades abertas em relação a 2022.

O Boticário segue em segundo lugar no ranking das maiores redes de franquias do Brasil, de acordo com o levantamento da ABF. O McDonald ‘s, que tem sede em Barueri, é a terceira maior, com 2.662 lojas abertas no ano passado; um aumento de 2,5% com relação a 2022.

Também figuram o top 10 empresas como Ortobom, OdontoCompany, Lubrax, Subway, AmPm, Óticas Carol e Burger King. A lista considera franquias com investimento inicial a partir de R$ 135 mil.

Confira as 10 maiores franquias do Brasil, com investimento acima de R$ 135 mil*:

Marca Número de lojas em 2022 Número de lojas em 2023 Variação (em %) Cacau Show 3.763 4.216 10,7 O Boticário 3.687 3.689 0,0 McDonald’s 2.595 2.662 2,5 Ortobom 2.373 2.380 0,3 OdontoCompany 1.998 1.899 -5,2 Lubrax+ 1.711 1.741 1,7 Subway 1.861 1.574 -18,2 AmPm 1.598 1.540 -3,6 Óticas Carol 1.460 1.400 -4,3 Burger King 1.255 1.331 5,7

*Fonte: ABF

