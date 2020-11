Horóscopo do Dia (23/11) | Previsões para todos os signos hoje, segunda-feira

Horóscopo do Dia para esta segunda-feira (23/11). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Seja determinado, seguro de si, porque essa atitude atrairá o amor. Qualquer insegurança, por outro lado, afasta-o. Dessa maneira, com toda certeza o amor voltará a sorrir para…

Dinheiro & Trabalho: Concentre-se o melhor possível em atrair a prosperidade, não tenha medo e, acima de tudo não descarte as opções que lhe são oferecidas, através de uma delas obterá a tão esperada força financeira. No… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Sagitário

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Nunca como agora, o amor esteve tão perto de você. Viva cada momento como ele será, um momento único e irrepetível. Com essa pessoa o relacionamento amoroso tem tudo para…

Dinheiro & Trabalho: Confie mais na sua intuição, ela não está errada e com ela você encontrará a maneira certa para atrair dinheiro, por isso, mantenha uma boa energia e faça todo o possível para não desistir de… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Capricórnio

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Você terá uma oportunidade incomparável para o amor ficar entrar em sua vida, possivelmente uma pessoa que você conhece, fará tudo que estiver ao alcance dela para que um…

Dinheiro & Trabalho: Não permita que o pessimismo chegue até você, já que encontrará uma maneira de ressurgir e a constância dessas ações o encherá de prosperidade. É por isso que é necessário que você acredite, para que… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Algumas coisas podem acontecer como se atraídas por um ímã poderoso. Situações tão inesperadas quanto benéficas no amor. A vida vai lhe surpreender, chegou a hora de acreditar que…

Dinheiro & Trabalho: Se você pensa que de repente tudo que agora se mostra improvável vai acontecer, acredite porque são dias em que tudo vai girar a seu favor e boas energias da prosperidade o acompanharão. Se você tiver… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Peixes

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Se você não está disposto a fazer certos sacrifícios, é porque seu relacionamento não significa tanto quanto pensava. Você tem que repensar tudo, entender o lugar que seu parceiro…

Dinheiro & Trabalho: Você demonstrará grande habilidade de negociação na profissão e será capaz de se adaptar rapidamente às mudanças que estão por vir no seu ambiente de trabalho, e se houver pessoas imaturas e incompetentes, fique… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Áries

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Embora pareça ilusório, um amor platônico que você alimenta há muito tempo fará você sorrir agora, ao sem querer entrar em contato com essa pessoa. A transformação de sua vida…

Dinheiro & Trabalho: Ações rápidas e decisivas farão de você um vencedor financeiro. Tudo vai acontecer de um momento para o outro e, graças à sua percepção aguda, você se colocará imediatamente no novo cenário. Você terá… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Touro

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Tudo o que os afeta como casal será superado, o amor e admiração que sentem um pelo outro permitirá que alcancem o entendimento. Se você está solteiro, é hora de deixar a negatividade…

Dinheiro & Trabalho: Você vai conseguir tudo o que definir em finanças, avançará muito e superará os obstáculos, que o farão forte e invencível. É provável que, de repente, algumas coisas que você não achava possíveis em… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: O amor terá um bom significado hoje, porque você está caminhando em direção a uma boa onda de energia, isso significa que irá atrair uma pessoa que vai lhe fazer se sentir especial e…

Dinheiro & Trabalho: É hora do dinheiro, fortuna e prosperidade chegando na sua vida, por isso é necessário que não dê ouvidos a quem não tem a convicção de que é possível que seja assim a partir de agora e faz tudo parecer da… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Câncer

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Você pode estar completamente convencido de que uma pessoa não é importante para você agora, principalmente porque não acredita que ela se mostre interessada, e assim evita se…

Dinheiro & Trabalho: Você precisa diariamente se afastar um pouco dessas notícias negativas relacionadas à constante crise financeira, não porque não queira viver num mundo ideal, mas porque na medida em que coloque… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Leão

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Você começará a sentir que o amor está perto de sua porta, mesmo que você não tenha percebido isso ainda. A presença de alguém o fará saber muito bem o que deve fazer para acabar…

Dinheiro & Trabalho: No trabalho, a melhor coisa que pode acontecer com você é colocar limites sobre o que você considera fora do lugar. Possivelmente há pessoas que não querem que você avance e nisso você terá que ser… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Virgem

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: É o melhor período do ano para que o amor fique em você, atraia-o de qualquer forma e não o deixe escapar. Não deixe que nenhum assunto lhe incomode ou lhe faça duvidar que há…

Dinheiro & Trabalho: De repente, você se sentirá um pouco pressionado, principalmente pelo aspecto financeiro que pode gerar ansiedade ou até uma certa depressão. Mas você não terá que permanecer nessa mesma linha, porque… Continue lendo o horóscopo de hoje do signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Não se encha de negatividade no amor já que nos próximos dias terá uma boa chance de aproximação com uma pessoa pela qual está totalmente interessado. Tudo sairá como você sempre…

Dinheiro & Trabalho: É uma boa hora para parar e pensar se você quer continuar no trabalho que tem, ou se de repente o seu instinto o leva a pensar que algo independente seria bom para você. Às vezes, coisas estranhas… Continue lendo o horóscopo do dia do signo Escorpião

