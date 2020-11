Associação Pestalozzi de Osasco fará Yakissoba Beneficente

Depois da tradicional feijoada e do sucesso com a parmegiana, a Associação Pestalozzi, em Osasco, vai realizar o “Yakissoba Beneficente” no dia 5 de dezembro. A retirada do prato será realizada via drive thru, das 12h às 14h, na sede da entidade, situada na rua Dionísio Bizarro, 415, no Jardim Ester.

O valor da porção individual é de R$ 25, com opções de yakissoba clássico (carne, frango e legumes) e vegetariano (legumes). Os pedidos devem ser feitos antecipadamente, até o dia 30 de novembro, mediante pagamento antecipado.

O pagamento deve ser realizado por meio de depósito ou transferência bancária para o banco Bradesco, agência 3481, conta corrente 8035-7, destinado à Associação Pestalozzi de Osasco, CNPJ 51.437.861/0001-72. O comprovante do pagamento deve ser enviado via WhatsApp para o número (11) 3682-2158.

Mais informações estão disponíveis na página da Associação no Facebook.

