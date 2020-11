Novembro Azul: UBSs de Cotia estendem horário de funcionamento para atender homens

A Secretaria de Saúde de Cotia estendeu o horário de funcionamento de algumas Unidades Básicas de Saúde para oferecer atendimento exclusivo ao público masculino. A iniciativa busca promover a campanha Novembro Azul, que conscientiza sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata.

Nesta segunda-feira (23), a UBS Atalaia funcionará até às 20h. Na quinta-feira (26), será a vez das unidades do Parque Turiguara, Jardim Rio Cotia e Jardim Arco-Íris atenderem até às 20h. Já no sábado (28), as UBS’s Caucaia do Alto, Atalaia e Portão abrirão das 8h às 13h.

São realizadas consultas médicas (com agendamento), palestras educativas sobre câncer de próstata e planejamento familiar, aferição de pressão arterial e teste de glicemia capilar, entre outros atendimentos. Homens com idade a partir de 50 anos poderão solicitar a guia de exame de PSA (Antígeno Prostático Específico).

A ação teve início na semana passada, quando as unidades básicas de Caucaia do Alto, do Jardim Sandra e do Parque Miguel Mirizola também tiveram o horário de funcionamento estendido. O objetivo da Secretaria de Saúde é atender munícipes do sexo masculino que não conseguem ir à uma UBS no horário normal de funcionamento.

Confira as UBSs de Cotia que terão o horário de funcionamento estendido:

23/11 – até às 20h: UBS Atalaia /

26/11 – até às 20h: UBS’s Pq. Turiguara, Jd. Rio Cotia e Jd. Arco-Íris /

28/11 (sábado) – das 8h às 13h: UBS’s Atalaia, Caucaia do Alto e Portão /

