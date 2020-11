Novo restaurante oferece comida e bebida à vontade a partir de R$ 39,90 em Osasco

Em promoção de inauguração, até domingo (22), o restaurante, hamburgueria e pizzaria Caktus, em Quitaúna, Osasco, oferece open food e open bar a partir de R$ 39,90.

O cliente pode comer e beber à vontade por R$ 39,90 no horário do almoço e R$ 59,90 no jantar.

O cardápio inclui carnes, pizzas, hambúrgueres, comida árabe, comida japonesa e buffet de saladas, além de sucos, refrigerantes, água, e até bebidas alcoólicas, como chopp, chopp de vinho e caipirinhas, e sobremesas.

A promoção é válida por 90 minutos e com mais R$ 15 é possível dobrar o tempo de permanência no open food e open bar oferecido pela casa.

O Caktus fica na rua General Florêncio, 142, em Quitaúna, Osasco.