Osasco deve ter protesto contra assassinato de homem negro por seguranças do Carrefour

Um grupo de manifestantes planeja realizar um protesto contra o racismo em frente ao Carrefour de Osasco na tarde desta sexta-feira (20), Dia da Consciência Negra, em decorrência do assassinato de um homem negro por seguranças da rede de hipermercados em Porto Alegre.

publicidade

João Alberto Silveira de Freitas, de 40 anos, foi espancado até a morte por seguranças do Carrefour, nesta quarta (19).

A cultura do ódio tem que acabar! #justicaporbeto pic.twitter.com/D7y3lzCKpB — Babu Santana (@BabuSantana) November 20, 2020

publicidade

Protestos contra o assassinato de João Alberto são organizados via redes sociais em diversas cidades do país, com a hashtag #JustiçaPorBeto.

“Eu não consigo respirar. #justicaporbeto ” — Ato no Carrefour da 402 Norte, em Brasília, por justiça para mais um homem negro brutalmente assassinado, em um também Carrefour em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

Vídeo: Antonio de Castro#vidasnegrasimportam #novembronegro pic.twitter.com/nDgXKBcTS7 — Mídia NINJA (@MidiaNINJA) November 20, 2020

publicidade

Lamentavelmente, temos que lembrar desse 20/09, Dia Da Consciência Negra, protestando por mais um assassinato de uma vida preta. Beto foi brutalmente espancado até a morte ontem, num Carrefour, por “seguranças”. Até quando? #JustiçaPorBeto #VidasNegrasImportam foto: @kboughoff pic.twitter.com/siYi64vqfN — Lauren Jauregui Brasil (@laurencombr) November 20, 2020

Não é a primeira vez que a rede de hipermercados é foco de acusações de racismo. Em Osasco e outras cidades, o Carrefour já protagonizou escândalos semelhantes. Em 2009, o técnico em eletrônica Januário Santana foi vítima de racismo e espancado e humilhado por seguranças do hipermercado em Osasco.

Os vigilantes da loja o acusaram de ter roubado o próprio carro, uma Ecosport, por não acreditarem que o veículo pertencia a ele.