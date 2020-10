Horóscopo do Dia (24/10) | Previsões para o seu signo hoje, sábado

Horóscopo do Dia para este sábado (24/10). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Você nem desconfia, mas o amor entrará em sua vida com uma poderoso raio de luz, o interessante é que você já se encontrou com essa pessoa, mas não prestou a devida atenção nela…

Dinheiro & Trabalho: Não descarte possibilidades de mudanças na vida profissional, os próximos dias serão de surpresas com situações inesperadas que o deixarão perplexo e ao mesmo tempo numa alegria contagiante. Uma…

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Certas surpresas começam a acontecer na sua vida quando pensa no amor, mas antes precisa superar certos desgostos do passado e parar de pensar que amor é apenas sexo. Ao se encontrar…

Dinheiro & Trabalho: A fortuna tende a estar cada vez mais perto do seu signo, começa uma recuperação favorável após um período difícil nas finanças. Você poderá recuperar sua posição anterior e até melhorá-la. No trabalho, para que…

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Surgirá uma nova oportunidade para começar um relacionamento com alguém fora do seu círculo habitual. Com paciência e sendo você mesmo, alegre e descontraído, poderá cada vez…

Dinheiro & Trabalho: Agora você entrará em um período mágico, que deve saber enxergar e aproveitar, com o qual atrairá fortuna, porque as estradas ficarão abertas para você. Sem pensar muito, mas reagindo de maneira…

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Um novo relacionamento amoroso vai dar certo, portanto, não faz sentido que a influência de certas questões do passado persista, siga em frente, viva o bem que você tem hoje…

Dinheiro & Trabalho: Não subestime tudo o que você fez até agora no trabalho, mesmo que ainda não sinta que tenha o reconhecimento que merece, continue em frente e não coloque seu crescimento profissional na opinião…

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Na verdade, você terá amplas possibilidades de obter bons resultados no amor com uma pessoa que irá conhecer em breve, muito divertida e ao mesmo tempo tranquila. Talvez com…

Dinheiro & Trabalho: Hoje, preste atenção a fatos inusitados, porque sentirá uma energia diferente que vem até você e que atrairá a prosperidade que você precisa para que seu dinheiro cresça, por isso, não se desconecte…

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Não perca tempo ou crie expectativas com uma pessoa que não lhe oferece algo verdadeiro, algo real. Tenha calma porque logo alguém fará uma proposta que você não pode perder…

Dinheiro & Trabalho: Prepare-se para tudo o que você deseja e precisa para realizar o seu sonho no trabalho, agora melhor do que nunca você terá as condições para começar uma etapa muito mais próspera. Novas opções…

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Você terá a oportunidade de conhecer novas pessoas e se divertir muito, entre elas haverá alguém muito especial, esperando há algum tempo por você. Durante a conversa perceberá…

Dinheiro & Trabalho: No campo profissional, sua grande força de espírito o levará ao sucesso, seus sonhos logo vão se tornar realidade, porque algo importante vai acontecer, fique atento para saber como reconhecê-lo porque não…

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: Em breve você terá a oportunidade de ser feliz com alguém, que ainda não conhece, mas que entrará em sua vida com um impacto surpreendente. Não deixe que suas inseguranças…

Dinheiro & Trabalho: No trabalho e nas finanças você está esperando por uma mudança significativa, mas parece que nada acontece. Você deve se segurar e ser paciente porque a mudança está prestes a acontecer. Você…

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Um dia especial para o amor, porque sua intuição ajudará a descobrir o que se passa pela mente da pessoa que você gosta e que você quer namorar. Procure uma maneira de se fazer…

Dinheiro & Trabalho: Você está entrando em um estágio em que a vida profissional se altera, você passará por estágios positivos a cada dia e que o levarão a um futuro muito promissor, onde terá a possibilidade de assumir o…

Horóscopo de CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Mudanças profundas em sua vida amorosa estão mais próximas do que você imagina. Prepare-se para surpresas, porque há alguém que tem uma queda por você e que em breve…

Dinheiro & Trabalho: No trabalho você quer ser uma pessoa de sucesso e o universo vai lhe conceder isso, já que agora existirão algumas possibilidades de encontrar as oportunidades que precisa para se projetar profissionalmente…

Horóscopo de LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Você ainda não percebeu, mas há um amor oculto esperando para entrar definitivamente em sua vida, mas tem medo de se mostrar mesmo que já tenha lhe dado algumas…

Dinheiro & Trabalho: Se as coisas relacionadas às finanças não estão indo do seu jeito, talvez seja porque você não está enxergando o que acontece em seu entorno. Abra bem os olhos ou as oportunidades desaparecerão. Você está em…

Horóscopo de VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Uma pessoa que você já gostou muito, mas que teve de partir, vai se aproximar querendo reconquistar os sentimentos que já os uniu. Com ela você está em posição de alcançar…

Dinheiro & Trabalho: Mudanças em sua situação financeira são previstas a partir da próxima semana. As coisas mudarão para melhor, você estará do lado da sorte, atraindo a fortuna ao seu caminhar diário. Uma jornada interessante…

